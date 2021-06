Dit bedrijf bedacht een eigen versie van ‘First Dates’ om alle collega’s te verwelkomen

Thuiswerken is niet meer de norm sinds de nieuwe versoepelingen. Dat betekent dat meer werknemers weer naar kantoor gaan. De meeste Nederlanders staan te trappelen, maar hoe worden zij eigenlijk verwelkomd door hun werkgever? Komen ze op een werkvloer waar een het ‘nieuwe werken’ centraal staat of is alles weer als vanouds?

Zo’n twintig medewerkers van IT-consultancy Blue Bricks zijn in coronatijd gestart bij het bedrijf. Ze hadden elkaar misschien een keer kort gedag gezegd op een sporadische kantoordag de afgelopen maanden. Van een echte kennismaking was nog geen sprake. Tijd om te speed daten, dacht Peter Mathot, Busines Unit Manager van Blue Bricks. ,,Ik hoorde van nieuwe mensen dat ze nog niet alle collega’s kenden. Toen kreeg ik het idee voor de speeddates. Mijn collega Jitske kwam met het lumineuze plan om er een soort First Dates-aflevering van te maken.”

Het werd een grote terrasdate op het gras voor het bedrijf, in een echte First Dates-setting. ,,Peter figureerde als maître Sergio en we hadden een echte barman. Ik was een van de dames van de bediening. Bij de bar lag een menukaart zodat mensen over de drankjes konden praten zoals ook in het programma gebeurt”, vertelt Office Manager Jitske Jansen. Via een roulatiesysteem kreeg iedereen de kans elkaar te spreken en zo kwamen volgens Jansen veel leuke gesprekken op gang.

Ontspanning

,,Binding met kantoor en de mensen speelt een grote rol in of je je werk leuk vindt en goed doet. Als werkgever wil je je mensen een goede energie meegeven”, zegt algemeen directeur Ronald van Steennis. Niet alleen voor nieuwe collega’s is het fijn om weer naar kantoor te kunnen; dat geldt voor iedereen, zegt Van Steennis. ,,We merkten dat bij de mensen met kleine kinderen maar vooral ook bij de alleenstaande collega’s. Die raken opgebrand door het thuiswerken. We willen voorkomen dat ze straks in een burn-out terecht komen.”

Volledig scherm Medewerkers zitten aan 'First Dates'-tafeltjes op het terras voor de bedrijfsboerderij van Blue Bricks. © Blue Bricks

Met die preventie is Blue Bricks niet pas sinds corona bezig. Het kantoor verhuisde al eerder naar een riante boerderij in het groen om meer ruimte voor ontspanning en sport te creëren. ,,We willen iedereen mentaal fit houten. Sinds we hierheen zijn verhuisd hoor ik bijna niemand meer over mentale klachten.” Van Steennis ziet dat bedrijven met een kantoorpand middenin de stad het lastiger vinden om een goede oplossing te bedenken. ,,Werken kun je overal hebben we geleerd door corona. Het kantoor moet echt een plek worden waar je inspiratie kunt opdoen. Die plek hadden wij al. Mensen vinden het hier zo leuk dat ze zelfs in het weekend langskomen om samen met familie te sporten. Er is zelfs iemand met het gezin blijven kamperen.”

Sterke basis

Volgens Elke van Tiggelen, senior manager Organisatieadvies van BDO Advisory, zijn het vooral de bedrijven met een sterke basis in cultuur die de coronatijd goed zijn doorgekomen. Die basis bestaat uit een goede samenwerking en vertrouwen in elkaar, zegt Van Tiggelen. ,,We doen al jaren onderzoek naar de soft controls binnen organisaties. Dat zijn de manieren waarop mensen elkaar in gedrag sturen. Tijdens de onderzoeken kijken we naar de kracht van samenwerking binnen bedrijven. Als die goed zit, kun je mensen pas echt loslaten.”

Bij veel bedrijven werd het thuiswerken naar behoren gefaciliteerd, toch misten een aantal passend leiderschap, zag Van Tiggelen. ,,Leidinggevenden vonden het lastig om de controle los te laten en legden onbedoeld druk op de thuiswerkers. Werknemers hadden het idee altijd online te moeten zijn. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin werknemers te weinig pauzes nemen en te lang doorwerken, dat geeft stress. Deze mensen trekken, nu het weer kan, snel terug naar kantoor.”

Aan de files op de wegen is goed te zien hoe makkelijk werknemers weer terugschakelen naar de oude situatie. Maar dat is volgens Van Tiggelen zonde. ,,Er is veel rust ontstaan in coronatijd. Voor mij is reistijd een groot onderdeel van mijn werk, door corona hield ik meer tijd in mijn dag over. Dat wil je straks toch ook nog? En hoe fijn zou het zijn als je thuis je focustijd hebt en elkaar op werk heel specifiek opzoekt voor creatieve processen zoals een brainstorm.”

Vrijheden

In het onderzoek van BDO naar ‘soft controls’ valt vergelijkingssite Independer al jaren positief op. Het bedrijf zorgde er ook in coronatijd voor dat de verbinding goed bleef tussen collega’s. ,,Je wil mensen juist in deze tijd extra aandacht geven als echt contact niet kan. Daarom hebben we bijvoorbeeld tijdens de lockdown workshops op het gebied van positiviteit en mentale weerbaarheid aangeboden. Ook organiseerden we een online bingo en wijnproeverij en toen de terrassen weer opengingen kreeg iedereen een rondje van de zaak: 15 euro netto bij het salaris voor een drankje en hapje.”, zegt Steve van Driel, Cultuur Manager bij Independer.

Hoewel het verlangen naar meer samen zijn groot is, merkt Van Driel ook dat collega’s niet zo maar afscheid willen nemen van de door corona ontstane vrijheden. ,,Velen kwamen er al snel achter dat het heel fijn is als je je kinderen elke dag naar school kunt brengen. Dat willen ze niet meer opgeven. Maar daar moet je dan wel in ondersteunen als werkgever.”

Kantoortuin

De arbeidsvoorwaarden van Independer zullen in ieder geval aangepast worden op het ‘hybride werken’. Het idee dat er 2 tot 3 dagen op kantoor wordt gewerkt, de rest thuis. Het kantoor moet straks meer een ontmoetingsplek worden, zegt Van Driel. Ook zal de welbekende kantoortuin bij Independer langzaam verdwijnen. ,,En we willen collega’s op een speelse manier verwelkomen. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met een bedrijf dat spellen gaat ontwikkelen voor als iedereen weer terugkomt. Denk bijvoorbeeld aan een soort Ranking the Stars. Dan krijgen teams handvatten om weer opnieuw dichterbij elkaar te komen.”

Volgens Van Tiggelen is een persoonlijke klik tussen collega’s onmisbaar. ,,In coronatijd hadden we toch veel functioneel contact. Het informele contact moet weer worden aangeboord, anders verdwijnt de verbinding langzaam.”

