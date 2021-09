Dit is waarom je chef het niet leuk vindt als jij praat met collega's van een andere afdeling

Kijkt je manager voortdurend over je schouder mee?



Sommige managers staan dagelijks aan je bureau om te vragen hoe ver je al bent met een opdracht. Oftewel: micromanagers. Dit is hét moment om daar wat aan te veranderen, zegt leiderschapscoach Pieter van der Haak van P&A Talentontwikkeling. Hij schreef verschillende boeken over leiderschap. ,,Veel mensen werken nu vanuit huis. Sommige dingen gaan beter, andere dingen mis je. Dit is de tijd om een nieuwe weg te kiezen: wat werkt, wat moet anders?’’



Corona zorgt ervoor dat we nieuwe eisen stellen aan onze managers. De autoritaire, controlerende en op status gerichte manager is passé, zegt het Nederlands Instituut van Psychologen op basis van een nieuw rapport. Leidinggeven op afstand vergt inlevingsvermogen en betrokkenheid, ziet professor Mark van Vugt van de Vrije Universiteit, één van de onderzoekers. Lees hier vijf manieren om je micromanager te managen.



Verandering is nodig, blijkt uit onderzoek. In april maakte CNV bekend dat 13 procent van de werkgevers de thuiswerkers monitort. CNV concludeerde hieruit dat ruim een half miljoen werkenden dus voortdurend in de gaten worden gehouden. En mogelijk ligt dit cijfer in de praktijk hoger, omdat niet iedereen de bedrijfssoftware goed kent.



VPNdiensten.nl onderzocht hoeveel werknemers het idee hebben in de gaten te worden gehouden door hun baas. Eén op de zes denkt dat dit inderdaad het geval is. Bij de jongere werknemers heeft zelfs 20 procent van de respondenten het idee gemonitord te worden. En de controle gaat niet alleen over die taken die iemand uitvoert tijdens zijn werkdag, zoals mails versturen of het aantal toetsaanslagen. Veel werknemers vermoeden dat de baas bijhoudt hoeveel uur ze online zijn. Met als gevolg dat veel thuiswerkers zich schuldig voelen als ze hun laptop aan het eind van de dag dichtklappen.