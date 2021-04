Doodsbang voor je leidinggevende: ‘Ik kreeg de ene paniekaanval na de andere’

Paméla verliet de politiek en runt nu een druk uitvaartbe­drijf: ‘Dankbaar om mensen bij te staan’

1 april Wie had ooit kunnen bedenken dat Paméla Blok anno 2021 een druk uitvaartbedrijf zou runnen? En dat zónder haar werk in het openbaar bestuur te missen. Het leven kan soms verrassend lopen. En het is frappant hoe snel de politiek ontwent: ‘Je bent er zo uit’.