Echt ondernemersbloed: Maud is pas 27 jaar en runt nu al kookwinkel Woerdman

Maud is pas 27 jaar, maar steekt al meer dan de helft van haar leven de handen uit de mouwen in de kookwinkels van Woerdman. En nu is ze ook mede-eigenaar. Maud Woerdman is de derde generatie in het familiebedrijf, dat niet weg te denken is uit Alphen en Gouda.