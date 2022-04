Een collega opbeuren? Zo kun je het beter niet aanpakken

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: giftige positiviteit

Positief blijven. Aanpakken. Optimistisch zijn. Denken in kansen, niet in problemen. Niet negatief zijn, en niet klagen. Geen zorgen. Vooral de goede kanten van de zaak zien. Good vibes only!

Natuurlijk is positief in het leven staan belangrijk - in het werk én daarbuiten. Met een can do-mentaliteit (‘we kunnen het!’) krijg je immers meer voor elkaar dan als je de hele dag vooral klaagt over wat er níét goed is. Het is makkelijker samenwerken met positief gestemden, en ze boeken ook betere resultaten.

Allemaal hartstikke waar, maar positiviteit kan ook te ver gaan. Tenminste, dat zegt psychotherapeut Whitney Goodman, in haar boek Giftige positiviteit. Wanneer je omringd wordt door mensen die alleen het uiten van positieve emoties toestaan, is er geen ruimte meer voor hele normale gevoelens van angst, bedroefdheid of frustratie. Als er te veel nadruk komt te liggen op in vredesnaam maar positief zijn, dan werkt dat verstikkend.

Stel dat je op je werk hebt gesolliciteerd naar een gave functie binnen de organisatie, waar je uitermate geschikt voor bent. Je hebt er heel veel zin in, maar helaas word je afgewezen. Je bent, logischerwijs, teleurgesteld en verdrietig. Op zoek naar een luisterend oor vertel je erover aan een collega, die meteen uitroept: ,,Ach joh, er zijn toch meer banen. En nu heb je juist wat meer tijd om na te denken over wat je in plaats daarvan gaat doen. Wees bovendien dankbaar dat je in ieder geval déze baan nog hebt!’’

Waarschijnlijk goedbedoeld

Het is waarschijnlijk goedbedoeld, maar gehoord voel je je hierdoor vermoedelijk niet. Je wilde je gevoelens ventileren, geen peptalk. Zie hier: giftige positiviteit.

Als alleen positieve emoties zijn toegestaan, krijgt positiviteit iets krampachtigs. Het zorgt niet voor begrip, maar legt in plaats daarvan een norm op over hoe je je zou moeten voelen. De focus op het positieve kan zelfs schadelijk zijn wanneer andere gevoelens niet zijn toegestaan. Voor boosheid, kritiek of verdriet - volstrekt normale dingen, die we iedere week weleens voelen - is dan geen plaats. Die emoties moet je dan dus wegdrukken: je wil toch geen ‘negatief persoon’ zijn?

Quote Positivi­teit is pas oprecht als er op zijn tijd ook ruimte is voor klagen, tieren of uithuilen

Dus ja, blijf vooral positief waar het kan, maar druk daarmee de andere gevoelens niet weg - voor jezelf én voor anderen. Niemand is altijd een blij ei, en dat moet ook vooral niet de norm worden. Positiviteit is pas oprecht als er op zijn tijd ook ruimte is voor klagen, tieren of uithuilen. Er bestaan namelijk geen ‘negatieve’ emoties - alleen heel menselijke.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

