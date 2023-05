Een hond aanschaffen van het vitaliteitsbudget? Ondernemer Pepijn juicht het toe

Dankzij dit beertje hield de dochter (11) van Lars geen trauma over aan hun au­to-ongeluk

Lars Lemmens (38) en zijn dochter belandden vijf jaar geleden in een heftig ongeluk. Met een snelheid van 130 km per uur knalden ze op de auto voor hen. Lemmens is de stichting Good Bears of the World heel dankbaar voor het helpen verwerken van het trauma van zijn dochter. ,,Dankzij de organisatie heeft mijn dochter alleen herinneringen aan de beer overgehouden in plaats van aan het ongeluk.”