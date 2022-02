'Een knappe verschijning kan zorgen voor meer levensgeluk'

Het is duidelijk wie van de twee sollicitanten de beste papieren heeft, maar toch zijn mijn collega’s niet overtuigd. Ik snap ook wel waarom. Sollicitant A heeft precies de juiste opleidingen gedaan, maar ze komt binnen geschuifeld als een muisje. Sollicitant B komt binnengehuppeld en heeft weinig ervaring, maar ze kan het heus wel leren, vindt ze. Wat mij opvalt is dat ze vooral heel veel knapper is dan haar concurrent.

De zure boodschap die ik heb meegekregen vanuit de psychologische wetenschap is dat een mooi uiterlijk – vooral als vrouw – je flink verder kan helpen in het leven. Een knappe verschijning kan zelfs zorgen voor meer levensgeluk. Dat was natuurlijk niet wat ik wilde leren. Ik wilde horen dat het innerlijk is wat telt, maar talloze onderzoeken wijzen anders uit.

Heiligheid die uitstraalt

Wanneer we iemand knap vinden dan gaat het zogeheten halo-effect met ons aan de haal. Onbewust gaan we ervan uit dat als iemand zo’n opvallende positieve eigenschap heeft, dat deze persoon dan automatisch ook aardig is, slim, te vertrouwen en succesvol is.

Een halo is een lichtkring, die je op religieuze schilderijen geschilderd ziet rondom de hoofden van heiligen. Hun heiligheid straalt als een cirkel uit over alles wat ze doen en zijn en zo gaat dat blijkbaar ook met knapheid. Onderzoekers telden of mooie serveerders meer fooi kregen, of vrouwen met witte tanden een hoger inkomen hadden en of knappe mensen aan de telefoon aardiger werden gevonden. Het antwoord is ja, ja en ja.

Uiteindelijk wordt het leven van een knap iemand dus ook veel makkelijker: mensen zijn het sneller met je eens, vertrouwen je, vinden je aardiger en zijn bereid om je flink wat salaris te geven. Geen wonder dat je leven op rolletjes loopt en dat alle vooroordelen die mensen over je hebben vanzelf waar worden. Oneerlijk, vind ik. Dus wilde ik meteen de baan aan sollicitant A geven.

Nu is er veel onderzoek gedaan naar het halo-effect en uiterlijk, maar er zijn ook nog andere positieve eigenschappen die je over je andere eigenschappen kan laten uitstralen. Misschien ben je niet zo knap, maar wel erg hartelijk, positief ingesteld, enthousiast of wijs en kun je hiermee je zwakke kanten laten overschaduwen. Wie niet knap is, moet enthousiast zijn.

