Eierboer Arie wil na een halve eeuw nog niet stoppen, maar zijn slechte knieën geven hem geen andere keus

Ze is briljant én dol op hangoorko­nijn Darwin: dit is het succesver­haal van topviolis­te Merel (32)

16 juni Als 4-jarige luisterde de Utrechtse violiste Merel Vercammen al ademloos naar klassieke muziek in de concertzaal. Of ze ooit zelf in een mooie jurk op het podium zou staan, was geen uitgemaakte zaak. Haar vader zag een natuurkundige in haar, maar welke weg Merel ook bewandelde, steeds bleek ze de viool te missen. Nu lonkt een glansrijke carrière.