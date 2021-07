Engelse fan die zich ziek meldde ontslagen nadat ze in beeld komt tijdens halve finale: ‘Toch zou ik het zo opnieuw doen’

Dat is dan een domper op de feestvreugde. Nina Farooqi (37), een Engelse fan die de halve finale tegen Denemarken op Wembley volgde, is de ochtend na de wedstrijd ontslagen. De reden? Ze had zich ziek gemeld om naar Londen te gaan en kwam tijdens de halve finale duidelijk in beeld.

Een vriendin van Farooqi won enkele dagen voor de halve finale twee tickets. Farooqi, een digital content producer, kon echter geen dag verlof aanvragen. ,,Mijn vriendin wist dat ik alles zou doen om de wedstrijd te kunnen bijwonen. No way dat ik dit zou missen. Voetbal is mijn leven”, vertelt ze aan The Telegraph. Toen bleef er voor haar één optie over: zichzelf ziek melden.

Ze trok woensdag met haar vriendin naar Londen om er getuige te zijn van een voor Engeland historische overwinning. Wembley daverde op z’n grondvesten na de winning goal van Harry Kane. Het thuispubliek ging los, Farooqi en haar vriendin deelden in de vreugde. Alleen: bij het vieren van dat doelpunt kwamen ze duidelijk in beeld. Iets wat de dames niét wilden - ze hadden gehoopt onopgemerkt te blijven te midden van de 66.000 fans. Mission failed, dus.

De vierende dames gingen de wereld rond. ,,We waren te zien op televisies over heel de wereld. Zelfs vrienden uit Australië en Amerika stuurden dat ze me gezien hadden.” Net als... haar baas. De ochtend daarop belde hij Farooqi op om haar de laan uit te sturen.

,,Ze zeiden dat ze me hadden gezien en ik heb eerlijk geantwoord waarom ik zo graag naar die match wou. Ze toonden geen medeleven en ontsloegen me. Dat is hun beslissing en het gevolg van wat ik deed. We spelen de finale en ik leef nog steeds op een wolk, alleen ben ik wel mijn job kwijt. Natuurlijk heb ik spijt, niemand wil ontslagen worden. Anderzijds zou ik ook veel spijt gehad hebben als ik de halve finale gemist had. Ik zou het zo opnieuw doen. En nu kijk ik al uit naar de finale.”

