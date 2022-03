Erik is CBR-examinator: ‘Zenuwachtige kandidaten probeer ik op hun gemak te stellen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Erik Brouwer (41) is examinator bij het CBR.

Wat doe je precies?

,,Als examinator bepaal ik aan de hand van wettelijke voorschriften en richtlijnen of een kandidaat na afloop van het praktijkexamen het rijbewijs gehaald heeft. Ik neem praktijkexamens af voor het autorijbewijs en doe ook faalangstexamens.”

Hoe ben je in dit vak terecht gekomen?

,,Vier jaar geleden besloot ik om een regelmatiger leven te gaan leiden. Hiervoor werkte ik als militair en in de oliebranche. Mijn vrouw vond dat ik nogal wat commentaar had op haar rijgedrag en zei: ‘je moet examinator worden’. Op dat moment kwam de vacature van examinator langs. Het werk sprak me aan en er zijn goede arbeidsvoorwaarden en werktijden.”

En, bevalt het?

,,Ja, ik vind het onwijs leuk en uitdagend. Ik doe acht examens op een dag en iedere rit is anders. Er staat 55 minuten voor een examen en in die tijd moet ik de examenkandidaat ontvangen, een examen rijden en een nagesprek voeren. Daar heb je best wat skills voor nodig.”

Welke skills zijn belangrijk?

,,Sociale vaardigheden: Je moet je kunnen inleven in de kandidaat en meeveren als dat nodig is. Veel kandidaten zijn natuurlijk zenuwachtig voor het examen, dan probeer ik ze op hun gemak te stellen. Als een kandidaat niet slaagt, wordt er wel eens tegen me geklaagd. Dat is natuurlijk niet persoonlijk naar mij, maar dat lijkt soms wel zo. Dan moet je rustig kunnen blijven.”

Wat voor opleiding heb je nodig?

,,Een rijbewijs is natuurlijk wel handig. En dat is ook een vereiste, net als een havo- of mbo4-diploma. Bij het CBR krijg je een fulltime opleiding van drie maanden. Hierin leer je alles. Je brengt je eigen rijvaardigheid, theoretische en praktische kennis naar het hoogste niveau. Je leert hoe je de kennis en het rijgedrag van een kandidaat beoordeelt en hoe je uitslagen helder overbrengt.”

Hoe ga je om met al die zenuwen van kandidaten?

,,Vrijwel iedereen is gespannen tijdens het examen. Ook al zeggen ze van niet, ik zie de zenuwtrekjes vaak wel. Het is mijn taak om de kandidaat tijdens het rijden toch het beste uit zichzelf te laten halen. Ik kom met een glimlach binnen en maak een grapje, probeer het ijs te breken. Ik praat rustig, pas me aan de kandidaat aan en kijk of er behoefte is aan een praatje of juist niet. Als kandidaten zich gehoord voelen dan helpt dat mee aan ontspanning achter het stuur.”

Als je op een verjaardag zit, wat vragen mensen jou dan vaak?

,,Vaak komen mensen met een eigen casus. Ze vragen zich bijvoorbeeld af wie er voorrang had op dat kruispunt. Dat kan ik dan gaan uitleggen. En er wordt ook wel vaak gevraagd hoeveel kandidaten ik heb laten zakken. Maar ja, ik laat kandidaten niet zakken. Dat doen zij zelf.”

Vind je het jammer dat je weinig met collega’s werkt?

,,Je zou denken dat we veel alleen werken, maar dat valt allemaal wel mee. Een examen is vaak wat eerder afgerond en dan drinken we koffie of we lunchen samen.”

Je zit veel, hoe compenseer je dat?

,,Als militair was ik natuurlijk fit, maar bij het CBR kwamen er toch wat kilootjes bij. Je kunt je op het werk een keer in de twee jaar laten doormeten. Ik ben nu weer gezonder bezig, het is belangrijk om goed te eten en te bewegen. Lekker hardlopen of met gewichten aan de gang.”

Blijf je dit doen tot je pensioen?

,,Zo ver kijk ik niet vooruit. Ik blijf in ieder geval wel bij het CBR. Er zijn zoveel mogelijkheden om door te groeien. Docent of coach worden om examinatoren op te leiden lijkt me leuk. Maar voorlopig heb ik het naar mijn zin!”

