Even de razend drukke A2 oversteken? Wim (57) deed het voor zijn werk: ‘Dat kan nu niet meer’

Leven als een digitale nomade in ‘retrokan­toor’ op wielen

14 juli Willemijn Lijnse (36) verblijft van april tot en met oktober in haar caravan op Minicamping Rustenpolder in Vrouwenpolder. Haar eigen huis in hartje Middelburg verhuurt ze intussen aan toeristen. Zo leeft ze als een digitale nomade in eigen streek.