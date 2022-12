Extra uitkering voor personeel kan, maar de fiscus kijkt mee

Dik van Leeuwerden is loonheffingsexpert bij ADP, een van de grootse HR- en salarisdienstverleners van Nederland. Hij heeft wel tips voor werkgevers.

De meeste werkgevers die hun personeel helpen doen dat met een eenmalige uitkering, of bonus. Is dat verstandig?

,,Werkgevers kunnen gebruik maken van de vrije ruimte die de werkkostenregeling (wkr) biedt. Dat is een deel van de loonsom die aan andere zaken dan het loon besteed kan worden, bijvoorbeeld om voordelig een fiets aan te schaffen. Een bedrijf mag die wkr ook gebruiken voor zaken als een eenmalige uitkering. Als een bedrijf al een eindejaarsuitkering heeft of een dertiende maand dan kunnen het bedrag van de uitkering verlagen en een deel uitkeren als ‘vergoeding energiekosten’ bijvoorbeeld. De vergoeding is voor de werknemer onbelast. Het leidt dus ook niet tot een hoger inkomen waardoor eventuele toeslagen in gevaar komen. Werkgevers moeten wel oppassen. Over uitkeringen boven de vrije ruimte betalen zij namelijk 80 procent belasting.’’

De extra uitkering is in de meeste gevallen voor iedereen gelijk. Maar niet elke werknemer heeft evenveel last van de inflatie. Moet je als werkgever iedereen hetzelfde geven?

,,Nee dat hoeft niet. In de wkr is een vrije ruimte opgenomen. Dat geld mag de werkgever naar eigen inzicht besteden. De werkgever kan er voor kiezen alleen mensen met financiële problemen een extra uitkering te geven, of alleen de lager betaalden in het bedrijf. Vanaf volgend jaar gaat de vrije ruimte ook omhoog. Nu is dat 1,7 procent van de eerste 400.000 euro van de collectieve loonsom. Dat wordt volgend jaar 3 procent. Vanaf 400.000 euro is de vrije ruimte 1,18 procent. Dat blijft zo.’’

Quote Waar het in alle gevallen om gaat is dat de werkgever er alert op is of werknemers een probleem hebben

Relatief veel werkgevers helpen door de reiskostenvergoeding te verhogen. Is dat gunstig?

,,Ik vraag me af of dat veel zoden aan de dijk zet. De onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog van 19 naar 21 cent per kilometer. Ik denk dat die twee cent het verschil niet gaan maken. Werkgevers kunnen nog wel wat doen voor thuiswerkers. Nu betalen ze meestal die twee euro thuiswerkvergoeding per dag. Die gaat omhoog naar 2,15 euro. Maar daarnaast kunnen ze ook een vergoeding voor internetkosten geven. Dat kan belastingvrij. Waar het in alle gevallen om gaat is dat de werkgever er alert op is of werknemers een probleem hebben. Als ze om voorschotten komen vragen of uitbetaling van de vakantiedagen is dat een mogelijk signaal dat ze financiële problemen hebben. Dat kan een signaal zijn om met elkaar in gesprek te gaan.’’

Werkgevers kiezen soms voor een budgetcoach. Is dat een goed idee?

,,Het feit dat je als werkgever aandacht hebt voor de problemen bij medewerkers is al een goed signaal. Een budgetcoach kan zeker een goede oplossing zijn. Het is voor medewerkers niet gemakkelijk met je baas over problemen te praten. En het is belangrijk de privacy van de werknemers te respecteren. Zorg dat de drempel laag is voor hulp.’’

