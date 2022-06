Ferry is geofysicus: 'Ik mocht op zoek naar een vermiste nazischat’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Ferry van den Oever (55), geofysicus bij Saricon in Sliedrecht.

Wat doe je precies?

,,Ik doe bodemonderzoek, wat betekent dat ik op verschillende locaties op zoek ga naar begraven kabels, leidingen, oude kasteelfunderingen of bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik graaf dan niet, maar scan de bodem met zogeheten geofysische apparaten zoals een grondradar of een magnetometer (een soort metaaldetector). Zo verstoor ik dus niets en blijft de natuur en de aardbodem intact.”

Hoe ben je geofysicus geworden?

,,Na mijn middelbare school ben ik geologie gaan studeren. Hier leerde ik alles over aardlagen en dat vond ik zo interessant dat ik bodemonderzoeker ben geworden. Dit heb ik een paar jaar gedaan en toen kwam een vacature voor geofysicus op mijn pad. Echt een droombaan, want ik wandel de hele dag door het bos, over weilanden of door steden. En als het regent kan ik gewoon een dag kantoorwerk doen.”

Hoe ziet je gemiddelde dag eruit?

,,Aan het begin van mijn werkdag zoek ik uit welke grondsoort ik moet scannen. Voor een zandbodem heb ik andere apparatuur nodig dan voor een betegelde winkelstraat. Als ik alles heb uitgezocht ga ik met de juiste apparatuur op pad. En dit kan overal zijn, van Groningen tot Zuid-Limburg. Het is heel afwisselend. Eenmaal op locatie loop ik makkelijk acht uur lang rond, zodat ik zeker weet dat ik alles gescand heb.”

,,Een dag later moet ik soms weer terug om verder te scannen. Maar ik heb het geluk dat ik zelf mijn agenda kan inplannen. Als het regent kan ik een kantoordag inplannen. Dan ga ik met een kop koffie achter mijn computer zitten en analyseer ik alles wat ik heb gevonden. En maak ik hier een onderzoeksrapport van.”

Quote Op een vers geploegd veldje is het de hele dag glibberen en glijden

Wat is je mooiste vondst?

,,Ik mocht in Zuid-Duitsland op zoek naar een vermiste nazischat. Deze was - volgens de verhalen - in het dorp begraven. Het was ontzettend spannend, maar uiteindelijk kwam er alleen schroot naar boven in plaats van goud. Toch was het een ontzettend mooi project en mijn apparatuur werkte gelukkig prima.”

,,Ook mocht ik ooit in Antwerpen op zoek naar het graf van een olifant. In het interbellum- tussen de twee wereldoorlogen - ontstond er een ruzie tussen twee circusfamilies. De een stak de circustent van de ander in brand, waarbij een olifant zwaar gewond raakte. Hij kon nog een stuk door de stad lopen, maar bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen.”

,,Buurtbewoners hebben hem uiteindelijk in het park begraven, maar echt bewijs was er nooit gevonden. Toen werd ik gevraagd of ik een oude kuil kon vinden waarin de olifant zou kunnen liggen. Ik kan met mijn apparatuur helaas niet de omtrek van de olifant zien, maar ik kan wel zien of er in de grond is gegraven. Later bleek dat de resten van de olifant al in de jaren 50 waren opgegraven en gedoneerd aan de universiteit van Antwerpen. Dus de botten kon ik nooit vinden, maar ik heb wel iets gevonden wat op een groot graf leek. Dus missie volbracht.”

En zijn er ook minder mooie momenten op je werk?

,,Ik moet eerlijk toegeven dat mijn humeur wat tegenvalt als het regent. Je bent toch de hele dag buiten en zeker op een vers geploegd veldje is het dan de hele dag glibberen en glijden. Maar ik mag zeker niet klagen. Ik kom echt overal. En als de vogels fluiten en het zonnetje schijnt, dan kan ik alleen maar genieten.”

Zou je dit werk ook willen doen na je pensioen?

,,Zeker. Geen twijfel over mogelijk. Maar dan doe ik alleen de bijzondere klussen, zoals een zoektocht naar kasteelfunderingen of naar oude graven en schatten. Het scannen voor kabels of leidingen laat ik dan schieten. Maar gelukkig zijn er genoeg van dit soort bijzondere projecten, dus ik ga zeker niet stilzitten.”

