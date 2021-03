Gat in de markt: Daphne (38) ontwerpt kleding voor mensen met een beperking

De vraag naar kantoor­ruim­te is compleet ingestort: 'Komende tien jaar zal er geen kolos à la Rijnsweerd of Papendorp komen’

3 maart De vraag naar kantoorruimte in Utrecht is ingestort als gevolg van de coronacrisis. Economische gevolgen en een toekomst waarin we meer gaan thuiswerken, maakt dat de vraag naar vierkante meters met twee derde is afgenomen. ,,De komende tien jaar zul je echt geen kantoorkolos à la Rijnsweerd of Papendorp uit de grond gestampt zien worden.”