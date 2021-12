Geen bureaustoel of haperend internet: veel thuiswerkplekken zijn (nog steeds) onder de maat

Nu thuiswerken sinds eind november weer de norm is, is het digitale thuiswerkverkeer met een derde toegenomen. Toch zitten nog altijd veel werknemers dagelijks zonder bureaustoel, tweede scherm of fatsoenlijk bureau. Ook ondervindt een deel technische problemen bij het thuiswerken, bijvoorbeeld door een haperende verbinding.



KPN heeft voor de eerste keer een monitor hybridewerken opgesteld. Daarin zijn gegevens verzameld van duizend werknemers die zowel thuis als op kantoor werken. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een kwart nog niet over een (verstelbaar) bureau beschikt. Eenzelfde hoeveelheid heeft geen tweede scherm en ruim een vijfde heeft thuis nog steeds geen bureaustoel staan. Voor bijna een kwart is er sprake van een ruimteprobleem: deze groep heeft geen geschikte aparte ruimte in huis om goed te kunnen werken. Ook beschikken werknemers vaak niet over een goede, stabiele wifiverbinding (18 procent) en een snelle internetverbinding (16 procent). 30 procent geeft aan niets te missen op de thuiswerkplek.



Lees ook PREMIUM Moet jij gewoon werken maar heeft je kind nu week extra vakantie? Zo pak je dat aan

Concentratie

Toch zegt ruim twee derde het liefst thuis te werken, omdat daar de concentratie en de productiviteit beter zijn. Eenzaamheid, afleiding of vervaging tussen werk en privé zijn redenen waarom een minderheid van de ondervraagden liever op kantoor werkt. Ook technische mankementen, bijvoorbeeld een haperende internetverbinding, zorgen ervoor dat thuis- of hybridewerken als negatief wordt ervaren.

,,Deze cijfers zijn verontrustend’’, aldus Marieke Snoep, directeur zakelijke markt en lid van de raad van bestuur van KPN. ,,We hadden gedacht dat veel bedrijven hun infrastructuur op kantoor, maar ook bij de werknemer thuis inmiddels op orde zouden hebben. Als we hybridewerken écht willen laten werken, zijn structurele veranderingen nodig. Dan heb ik het niet alleen over de fysieke werkomgeving, maar ook over techniek en het gedrag van management en medewerkers. Daar valt of staat het succes van hybridewerken mee.’’

Meer ruimte

Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat ook op kantoor het nodige valt te verbeteren. Ruim een derde wil meer ruimte om in stilte te kunnen werken. Ruim een kwart wil dat er op zijn of haar werk meer ruimtes komen om te kunnen bellen, een even grote groep wil dat meer ruimtes geschikt worden gemaakt voor videobellen.

Een hele grote groep (85 procent van de werknemers) wil graag zelf blijven bepalen op welke dagen zij thuiswerken en welke dagen op kantoor. In 59 procent van de gevallen zijn daar afspraken over gemaakt. Ruim 40 procent heeft over hybridewerken geen enkele afspraak met de baas gemaakt, de meesten geven aan daar ook geen behoefte aan te hebben.

Volledig scherm Bijgestaan door haar kat, is iemand aan het thuiswerken. © Jos Schuurman / ProNews

Kijk hier onze video's over werk en carrière: