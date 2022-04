‘Geen dodelijke bedrijfsongevallen meer in Nederland vanaf 2034’

,,Terwijl dodelijke bedrijfsongevallen iets lijken uit een andere eeuw, gaat dit soort tragedies zich in Europa nog zeker dertig jaar afspelen”, zegt Etuc-topman Claes-Mikael Stahl. Zijn experts baseerden zich op EU-statistieken en extrapolaties van het beleid in elk van de 27 lidstaten. In Spanje ontbreekt elke vooruitgang, in Frankrijk loopt het aantal dodelijke bedrijfsongevallen zelfs weer op. In 2019 was dat, na een zeer trage daling in de jaren daarvoor, in heel Europa het geval. De vakbondskoepel, die meer dan 45 miljoen werknemers uit 39 Europese landen vertegenwoordigt, pleit in een manifest voor nul bedrijfsdoden in uiterlijk 2030. Het is een kwestie van politieke wil om dat te halen, luidt het. Europa als geheel heeft tot 2055 nodig om zover te komen.