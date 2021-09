Geen zin in slecht herfstweer? Deze bedrijven laten je tijdelijk werken in zonnig Barcelona

Of je nu vanuit huis werkt of vanuit het zonnige Barcelona, dat maakt tegenwoordig eigenlijk helemaal niet zo veel meer uit. Vooral millennials verlangen naar werken in een ander land. Maar je werkgever zo ver krijgen, blijkt nog best lastig. Organisatie Sweet Spot Abroad maakt het makkelijker voor bedrijven om personeel tijdelijk vanuit het buitenland te laten werken.

Wie zich aanmeldt voor Sweet Spot Abroad, vertrekt voor een tot vijf maanden naar Barcelona. Binnenkort komt Kaapstad daar ook als optie bij. Bedrijven als Randstad, Heineken en Traffic Builders werken inmiddels al samen met de organisatie en bieden het personeel de mogelijkheid om zo’n reis te maken. De eerste groep werknemers is net terug uit Barcelona, waar elke dag gewerkt werd maar ook veel leuke dingen georganiseerd werden.

Nieuwe dingen meemaken

Mede-oprichter Verhage zag dat de deelnemers gelukkiger en meer ontspannen terug naar huis gingen dan dat ze gekomen waren. ,,We hebben een survey gedaan aan het begin en aan het eind, bij iedereen zagen we verbetering. Sommigen twijfelden of het wel goed zou zijn voor hun productiviteit, maar uiteindelijk zat iedereen iedere ochtend al om 07.30 uur te werken zodat ze hun werk afkregen en daarna leuke dingen konden gaan doen.”

Quote De klanten met wie ik videobelde konden het misschien alleen merken aan het uitzicht op de Sagrada Familia Jorin van Lindenberg, werknemer Traffic Builders

Volgens Verhage is naar het buitenland gaan een hulpmiddel om werknemers uit de werksleur te krijgen. ,,Je doet gewoon je werk, maar zit wel ineens in een andere omgeving met andere mensen. Nieuwe dingen meemaken is een grote behoefte van een bepaalde groep werkenden. Dat zijn voornamelijk de millennials.”

Om die groep werknemers aan te trekken én binnen boord te houden, moeten werkgevers in hun behoeften voorzien, vindt Verhage. ,,Je moet ze een reden geven om te blijven. Een van de deelnemers zei voor de reis aan een nieuwe baan te denken. Dat idee is nu helemaal naar de achtergrond verdwenen.”

Volleyballen op het strand

De reis was voor een groot deel van de groep ook een manier om weer even op te laden na het vele thuiswerken in coronatijd. Zo ook voor deelnemer Jorin van Lindenberg (32), SEA Productmanager bij digital marketingbureau Traffic Builders. Hij mocht als een test van zijn baas drie weken naar Barcelona. ,,Er veranderde niet veel aan mijn werkdagen. De klanten met wie ik videobelde konden het misschien alleen merken aan het uitzicht op de Sagrada Familia. Maar ik haalde daar wel veel meer uit mijn dag.”

Na het werk deed de groep elke dag wel wat leuks: volleyballen op het strand, tapas eten of een bergwandeling maken. ,,Dat was een hele verademing na de coronaperiode. En dat heeft niets met een hoge werkdruk te maken, ik miste het sociale contact en de prikkels gewoon heel erg. De groep en de trainingen daar hebben me weer energie gegeven.”

De trainingen zijn onderdeel van het tijdelijke verblijf in het buitenland. Van Lindenberg volgde trainingen die hem onder meer leerde zijn doelen te bereiken en hoe hij het beste werkstress kan voorkomen. ,,Het was een soort burn-outpreventie, maar dan op een hele leuke manier.”

Volledig scherm Jorin van Lindenberg © Traffic Builders

Werknemers laten zien dat je ze vertrouwt

Software testbedrijf Salves zocht de samenwerking met Sweet Spot Abroad om werknemers meer werkgeluk te geven. ,,Je manager laat daarmee zien dat hij je vertrouwt en weet dat je er geen misbruik van gaat maken. Dat geeft een gevoel van autonomie en vrijheid”, zegt accountmanager Sam Coppens.

Maar Salves doet het niet alleen voor het werkplezier van het personeel, het bedrijf heeft er zelf ook baat bij. ,,Als iemand graag bij je wil werken, dan doet hij zijn werk ook beter.” Coppens hoopt dat meer werkgevers dit soort mogelijkheden zullen overwegen. ,,Probeer als bedrijf eens voorop te lopen. Thuis of op afstand werken is niet nieuw meer en wordt alleen maar groter.”

Quote De een vindt het thuiswer­ken prima, de ander wordt gillend gek. Dan is het fijn als je er even tussenuit kan Sam Coppens, accountmanager bij Salves

Salves wil de mogelijkheid om in het buitenland te werken aan gaan bieden binnen de hele organisatie. ,,Een mooie kans voor alle werknemers die al bijna 1,5 jaar thuiswerken en wel toe zijn aan wat afwisseling’’, zegt Coppens. ,,De een vindt het thuiswerken prima, de ander wordt gillend gek. Dan is het fijn als je er even tussenuit kan. Eerst ga ik zelf naar Barcelona om te kijken hoe het is om daar te werken. Ook ga ik kennismaken met de trainers. Maar ik geloof echt dat het de werknemers gaat helpen.”

Uitbreiden naar Kaapstad

Bedrijven die geïnteresseerd zijn, moeten wel de portemonnee trekken. Bedrijven betalen per week zo’n 700 euro per werknemer voor de trainingen, accommodatie, co-working space en events. ,,Maar uiteindelijk vallen de kosten best mee’’, stelt Verhage. ,,Het trainingsgedeelte valt volledig onder opleidingskosten, die zijn fiscaal aftrekbaar. In Nederland betaal je al snel 500 tot 1000 euro alleen voor een dagtraining.”

Sweet Spot Abroad is ook bezig met een tweede locatie: Kaapstad. Maar eerst wil Verhage afwachten hoe de coronasituatie zich daar ontwikkelt. ,,De stad was lang dicht, we willen eerst zelf onderzoek doen daar en zelf alles meemaken voor we er mensen heen gaan sturen.”

