Generatie Z en werk: ‘Als een baan niet bevalt doen ze er niet moeilijk over om te stoppen’

Veerle Martens is oprichter van het platform Bijbanaan, een recruitment- en studiekeuzeplatform voor ‘generatie Z’. Ze heeft dagelijks te maken met deze nieuwe generatie en ziet de verschillen tussen hen en hun voorgangers, de millennials, maar al te goed. ,,Ik merk dat het voor gen Z heel normaal is om te solliciteren via sociale media.’’



Met haar platform helpt Martens jongeren ontdekken wat er allemaal op de arbeidsmarkt is. ,,Ze komen nog maar net kijken en hebben geen idee wat ze precies willen. Wij helpen ze een baan vinden die bij hen past, daarnaast helpen we ze bij hun studiekeuze.’’

Martens is zelf millennial. Door haar werk ziet ze duidelijk wat de verschillen zijn op de werkvloer tussen deze twee generaties. Dat begint al bij het solliciteren: ,,De jongeren uit generatie Z met wie ik te maken heb, solliciteren grotendeels via Instagram of Facebook. Ze willen het zo laagdrempelig mogelijk houden.’’ Niet gek ook, want deze generatie is praktisch opgegroeid met sociale media. Dat maakt het voor hen de makkelijkste manier om een bedrijf te benaderen.

Al vergeten op welke baan ze gereageerd hebben

Overigens ziet Martens dat daar niet alleen maar voordelen aan zitten: ,,Geduld is niet hun sterkste punt’’, vertelt ze. ,,Ik zie bij Bijbanaan dat een hoop jongeren een bedrijf snel kunnen benaderen, maar dat ze ook snel vergeten waar ze überhaupt op gereageerd hebben.’’ Hoewel het voor veel bedrijven bijna onmogelijk is om binnen een paar uur al te reageren, denkt Martens dat het wel van belang kan zijn om hier scherp op te zijn als het bedrijf deze nieuwe generatie wil binnenhalen.

Quote Millenni­als werken nog veel met flexcon­trac­ten en gaan om de paar jaar op zoek naar een nieuwe baan, maar de jongere generatie wil liever zekerheid Sanne Audenaert, onderzoeker Motivaction

Iets wat Martens ook ziet gebeuren bij ‘haar’ generatie Z-jongeren, is dat ze heel makkelijk afzeggen of na een paar dagen werken plotseling niet meer komen opdagen. ,,Binnen mijn bedrijf zie ik dat gen Z heel erg denkt: past dit bij mij en het carrièrepad dat ik voor me zie? Als het niet helemaal voldoet aan hun verwachtingen, doen ze er niet moeilijk over om te stoppen. En dat gaat niet altijd op een nette manier. We zien dat gebeuren bij jongeren met een mbo-, hbo- en wo-achtergrond.’’

Martens denkt dat het voor millennials een stuk belangrijker is dat een bedrijf een goed beeld van hen krijgt. ,,Gen Z heeft meer zoiets van ‘er zijn toch honderd anderen’. Ze zijn veel meer bezig met wat zij zelf willen.’’

Jezelf skills aanleren via sociale media

Het grootste contrast tussen deze twee generaties zit ’m misschien wel in het verschil willen maken. ‘Generatie Z is heel erg actiegericht. Millennials willen ook het verschil maken, maar we zien dat generatie Z dit ook echt dóét.’ Dat is niet het enige wat Martens opvalt aan de jongeren. ,,Ze willen echt blijven leren. Dat is dan ook een goede manier om als millennial of babyboomer met generatie Z om te gaan: blijf ze uitdagen.’’

Volgens Martens heeft dat ook te maken met sociale media: ,,Ze zien online wat er allemaal mogelijk is en proberen zichzelf deze skills vervolgens zelf aan te leren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat ziet ook Sanne Audenaert, onderzoeker bij marktonderzoeksbureau Motivaction. ,,Wat generatie Z duidelijk ziet, is dat het anders moet dan bij hun voorgangers. Millennials werken nog veel met flexcontracten en gaan om de paar jaar op zoek naar een nieuwe baan, maar de jongere generatie wil liever zekerheid.’’

Volgens Audenaert zorgt dit ervoor dat jongeren sneller voor een vast contract kiezen of een eigen bedrijf beginnen. ,,Zo hebben zij zelf de touwtjes in handen.’’ Verder ziet Audenaert dat vrijheid voor de jongere generatie erg belangrijk is. ,,Hun eigen dagen invullen, zelf de werktijden bepalen en op vakantie gaan wanneer het hen uitkomt.’’

Liever een paar uur in het weekend werken

Martens acht de kans klein dat generatie Z straks van 09.00 tot 17.00 uur op kantoor zit. Dat merkt ze ook al in haar eigen praktijk. ,,Ik zou tegen een jongere kunnen zeggen dat ze dat moeten doen, maar dat past niet bij deze generatie. Jongeren werken bijvoorbeeld liever even een paar uur in het weekend. Op die manier gaat generatie Z een stuk creatiever met haar tijd om.’’

Dat een hoop jongeren van generatie Z anders naar werk kijken dan andere generaties, constateren zowel Martens als Audenaert. Het is de vraag of bedrijven zich in de toekomst zullen aanpassen naar de wensen van generatie Z, of dat generatie Z zich uiteindelijk toch aanpast aan het bedrijfsleven. ,,Ik hoop dat vooral corporate bedrijven wel wat bewegingsruimte hebben’’, zegt Martens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.