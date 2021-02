Gepensioneerde Herman helpt vroegere ic-collega’s uit de brand: ‘Als vanzelfsprekend’

10.000 stappen halen lastig? Zij lopen iedere dag kilometers voor hun werk

16:01 Door het thuiswerken is het een stuk makkelijker geworden om wat lekkers uit de kast te pakken. Om die coronakilo’s in bedwang te houden, gaan we massaal aan de wandel. Met als doel 10.000 stappen per dag. Voor de meesten kost dat de nodige moeite, maar dat geldt niet voor hondenuitlater Natasja Graaf, logistiek medewerker Sylwia Adamik-Baranowska en boswachter Monique Zondag. Bij hen draait de stappenteller overuren.