Gevlucht uit Oekraïne, nu zijn moeder en dochters collega’s bij KFC: ‘Beter dan thuiszitten en huilen’

Voor het eerst in de geschiedenis van de KFC-vestiging werkt bijna een compleet gezin samen. In een normale situatie zou dat ook niet zo snel voorkomen. Ware het niet dat er een oorlog woedt in Oekraïne. Alina Yahelska (25) was in Dnipro werkzaam als fotografe en haar 16-jarige zusje Veronika Harbuz hoopt zo snel mogelijk psychologie te studeren aan de universiteit. Moeder Natalia Harbuz (52) was voor de oorlog dagelijks werkzaam als hoofd internationale relaties bij een bekende accountantsorganisatie. Nu zijn zij collega’s bij de KFC.