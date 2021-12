Grafkistenmaker Radboud: ‘Ondanks bizar verhaal koos ze voor tweedehands kist’

Grafkistenmaker Radboud Spruit werkt dagelijks met de dood, maar maakt ook zeker heel mooie dingen mee. Zo deelt hij deze week op Twitter een verhaal over een zieke vrouw wier oog op een kist in zijn werkplaats valt. De kist blijkt tweedehands, maar nadat Radboud het ‘bizarre verhaal’ achter de kist aan de vrouw heeft verteld, gebeurt er iets bijzonders. “Haar reactie vond ik zó mooi.”

De grafkistenmaker vertelt het verhaal vanaf het begin. Hij creëerde de kist in kwestie – de Cocon, zoals hij ‘m noemt – voor een Belgische man: een regisseur die specifiek voor de ronde kist had gekozen vanwege zijn indrukwekkende uitstraling. Zijn eigen begrafenis zou zijn laatste regieklus worden, en dus was een bijzondere kist onmisbaar.

Het was voor Radboud een race tegen de klok om de grafkist op tijd af te krijgen. Toen hij een telefoontje kreeg van de zoon dat het einde voor zijn vader nu echt in zicht was, legde de maker de laatste hand aan de kist. Precies op tijd vertrok hij met het unieke exemplaar naar onze zuiderburen, waar hij en de familie vervolgens een verschrikkelijke ontdekking deden.

De grafkist, die groot onderdeel zou zijn van de begrafenis, paste niet in de Belgische crematieoven, die andere maten heeft dan die in Nederland. Een grote tegenslag voor de familie, die uiteindelijk samen met Radboud besloot hun vader en echtgenoot pas op het allerlaatste moment, vlak voordat het lichaam de oven in gaat, in een andere kist te leggen. Zo werd het in België alsnog een hele bijzondere dag. Mét de Cocon in de hoofdrol, die daarna weer in de werkplaats van Radboud belandde.

Tweedehands kist

Totdat Radboud maanden later bezoek krijgt van een zieke vrouw, die weet dat ze binnenkort zal sterven. “Ik noem dat soort mensen altijd mijn helden”, vertelt de grafkistenmaker. “De kleinste groep mensen die mij benadert, weet dat ze gaan sterven. Dat zijn heel bijzondere mensen. Zij benaderen een kistenmaker voor henzelf, dat is niet niks.” De vrouw vertelt Radboud over een kist van hem die ze op een expositie heeft zien staan. Het blijkt om de Cocon te gaan. “Ik vertelde haar dat ik die niet snel kon maken, maar er heel toevallig wel nog een had staan. Eentje met een verhaal, zei ik.”

Een verhaal dat ze moest horen voordat ze een besluit kon nemen over de kist, stelt Radboud. “De kist was nog hartstikke mooi, ik had ‘m nieuw kunnen verkopen, maar dat kon ik niet. Als ze in die kist gecremeerd wilde worden, dan moest ze weten dat er ook al iemand anders in had gelegen. Een voor haar vreemde man.” Zodoende vertelt Radboud het verhaal over de Belg, de te kleine oven en de noodoplossing. “Haar reactie verbaasde me”, gaat de grafkistenmaker verder. “Ze vond het een eer. Het verhaal raakte haar en ze wilde niets liever dan in die kist gecremeerd worden. Dat vond ik zó mooi.”

Volledig scherm De kist in kwestie – de Cocon. © Radboud Spruit

Missie op social media

De vrouw rekent de kist met korting af, en twee weken later krijgt Radboud een telefoontje, dat-ie nodig is. Het wordt wederom een uitvaart met een gouden randje, waarover Radboud zijn volgers op Twitter vertelt. En wel met een reden. “Ik heb ook een soort missie in mijn beroep: ik wil de uitvaartwereld persoonlijker maken.”

Dat doet hij met zijn kisten, maar ook met zijn verhalen. “Na de uitvaart van mijn moeder in 1985 besloot ik voor mezelf om ooit in de uitvaartwereld te gaan werken”, zo herinnert de grafkistenmaker zich, die sinds de jaren 90 zijn ambacht uitoefent. “Alle kisten waren lelijk, ze nodigden niet uit tot aanraken. Dat moest veranderen, vond ik.” Net als de hele ervaring eromheen. “De uitvaart van mijn moeder was heel verdrietig, maar ook heel bijzonder. De herinneringen daaraan zijn heel fijn. Ik wil mensen laten zien: zo kan het ook.”

Tot twee jaar geleden deelde hij af en toe iets op Twitter, maar toen corona kwam, nam de behoefte om mensen troost te bieden toe. “Ik merkte dat het virus de angst voor de dood aanwakkerde en dus besloot ik op Twitter vaker open te praten over de dood. Mijn verhalen raken veel mensen. De dood wordt nooit normaal, maar het kan wel vertrouwd gaan aanvoelen. Dat is voor velen een bevrijding. Wanneer je die angst loslaat, wordt het leven ook veel mooier.”

Reactie uit België

Zo heeft Radboud met het verhaal over de tweedehandse Cocon en de bijzondere vrouw veel mensen ontroerd op het social media-platform, onder wie een heel speciaal persoon: de zoon van de overleden Belg. ‘Prachtig, dat diezelfde Cocon nog een tweede verhaal heeft gekend’, reageert hij op Twitter. Tot opluchting van Radboud. “Gelukkig maar, want het is een verhaal van twee families.”

