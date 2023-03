Grote toeloop aanvragen Stap-budget na fiasco vorige ronde: ‘Wachtrij meer dan een uur’

Met videoVrijdagochtend is er weer grote toeloop om het Stap-budget voor scholing en ontwikkeling aan te vragen. De wachtrij is voor mensen die nu aansluiten ‘meer dan een uur’. Het was de bedoeling dat het budget eind vorige maand al beschikbaar was, maar dat liep uit op een totaal fiasco . Te veel mensen wilden inloggen en ook een technische fout zorgde voor problemen.

Uitvoeringsinstantie UWV denkt dat het euvel verholpen is en verwacht nu wel ‘extreme drukte’ aan te kunnen. Het UVW raadde aan mensen op tijd te zijn: wie vóór 10.00 uur op de knop drukte, kreeg een willekeurige plek in de wachtrij. ‘Dit betekent dat de kans bestaat dat u zowel op de eerste als op de laatste plek in de wachtrij terecht kan komen. Het maakt daarom niet uit of u 24 uur van tevoren of 1 minuut van tevoren op ‘Aanvragen Stap-budget’ heeft gedrukt’, schrijft het UWV.

Wie een minuut later (of nog later) het budget aan wil vragen, sloot achteraan in de rij ‘op volgorde van binnenkomst’. Vlak na 10.00 uur betekende dat 'meer dan een uur’ in de rij. Om teleurstelling te voorkomen, waarschuwt het UWV: ‘door grote interesse is het niet zeker dat er nog budget beschikbaar is wanneer u uw aanvraag start’. Nadat het loket een halfuur geopend was, was er ongeveer vijftien procent van het beschikbare budget uitgedeeld, zo blijkt uit een staatje op de site van UWV.

Volledig scherm Ter illustratie. © Shutterstock / Ground Picture

Vorige maand stonden een uur voor opening van het virtuele loket ongeveer 300.000 mensen in de wachtrij om het scholingsbudget van 1000 euro aan te vragen. Ze wachtten door technische problemen tevergeefs urenlang en konden fluiten naar de subsidie. Dit jaar is er nog geen kans geweest om subsidie aan te vragen, voor het technische debacle in februari werd in januari de aanvraagronde uitgesteld vanwege misbruik door aanbieders van cursussen.

Met het Stap-budget kunnen werkenden en werkzoekenden van 18 jaar en ouder - mits diegene geen AOW ontvangt - kiezen uit ruim 100.000 opleidingen bij 1326 opleiders, zowel publiek als privaat. Ze krijgen daarvoor 1000 euro subsidie. Het budget is vooral bedoeld voor mensen die zich normaal niet zo snel zouden laten om- of bijscholen.

Forse kritiek

Deze Stap-regeling van het kabinet kreeg de afgelopen maanden al forse kritiek. Zo konden veel cursusaanbieders lange tijd flink profiteren van de subsidie. Met trucs zouden sommige opleiders proberen zo veel mogelijk geld bij de overheid te claimen. Daarnaast was er ook gedoe over sommige cursussen die meer op snoepreisjes leken. Zo konden cursisten op een geheel verzorgde reis naar Parijs ‘op zoek gaan naar zichzelf’, op kosten van de belastingbetaler.

De opleidingen die bij Stap beschikbaar zijn worden getoetst door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bleek in 2022 al niet helemaal waterdicht. Vakbond CNV noemde de regeling eerder ‘goed bedoeld, maar slecht uitgewerkt’.

Sinds de start van de Stap-regeling zijn al ruim 2700 opleidingen uit het register geschrapt die niet voldeden aan de voorwaarden. En ook de komende tijd blijft er onderzoek gedaan worden naar honderden opleidingen.