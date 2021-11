Hedde (46) maakte van boomklimmen zijn werk: ‘Het werkt therapeutisch’

Vraag Hedde Meima wat er zo mooi is aan het klimmen in een boom en zijn ogen beginnen te stralen. Een betere vraag zou misschien zijn wat er niet fijn aan is. De Hagenaar staat naast een beuk in de Scheveningse Bosjes en wijst naar een vriend die vijftien meter hoog op een tak is gaan zitten. ,,Je bent even weg van de wereld. En tegelijkertijd zit je er middenin.”