Henk (56) verloor zijn onderbeen door kanker, maar vond een baan die daar juist heel goed bij past

Een groot aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking zit werkloos thuis. Terwijl ze wel graag aan het werk zouden willen. Maar hoe vind je een baan als je slechthorend, chronisch ziek bent of in een rolstoel zit? Veel werkgevers lijken ervoor terug te deinzen. In deze serie vertellen werkenden met een arbeidsbeperking over hun ervaring op de arbeidsmarkt. Vandaag: Henk Zijlstra (56).

Henk Zijlstra (56) verloor zijn been bijna veertig jaar geleden door botkanker. De tumor zat net onder de knie en daardoor moest zijn been tot boven de knie worden geamputeerd. Zo kwam hij in de wereld van de protheses terecht en begon hij zich er niet lang daarna ook professioneel in te interesseren. ,,Ik was nog in opleiding toen mijn been werd geamputeerd. Na een tijdje ging ik in gesprek over welke richting ik op wilde gaan. Het ontwerpen van prothesen paste heel goed bij mijn opleiding fijne mechanische techniek die ik toen volgde.”

Zijlstra vond een baan die heel goed bij hem past. Als orthopedisch adviseur bij OIM Orthopedie in Haren helpt hij anderen bij het vinden van en het leren omgaan met een beenprothese. Nooit heeft Zijlstra overwogen om in een ander vakgebied aan de slag te gaan. Hij heeft ook nooit hoeven zoeken naar een andere baan. Henk en zijn werk zijn gewoon een heel goed duo. ,,Ik weet waar mensen doorheen gaan en snap wat ze voelen omdat ik zelf een prothese heb. Ook weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat een prothese goed bij je past. Het helpt om het leven weer op te kunnen pakken.”

Zijlstra weet ook dat niet alles opgelost is met een goede prothese. Soms belemmeren andere lichamelijke of geestelijke problemen het herstel. ,,Ik moest ook nog herstellen van een chemobehandeling. Maar nadat ik mijn conditie op peil had, kon ik met de prothese mijn leven weer oppakken.”

Verwachtingspatroon

Ook moet de mentale belasting niet onderschat worden, merkt Zijlstra bij zijn klanten. Ineens ziet iemands leven er anders uit. ,,Ze hadden bijvoorbeeld een baan die ze nu niet meer kunnen uitoefenen, in dat geval moet je je omscholen wat best lastig kan zijn. Tegenwoordig word je daarin begeleid tijdens het revalidatieproces. In mijn tijd was dat nog niet aan de orde en moest ik dit zelf oppakken.”

Bij het OIM proberen de adviseurs zoveel mogelijk wensen te vervullen voor klanten. Maar feit blijft dat niet alles mogelijk is, ook niet op werkgebied. ,,Je zegt nooit direct: dat is niet mogelijk. Daar houd ik absoluut niet van. We kijken altijd samen hoe ver we kunnen komen en daarnaast is het belangrijk dat je een realistisch verwachtingspatroon creëert.”

Volledig scherm Henk Zijlstra adviseert om altijd je droombaan na te jagen. © Corné Sparidaens

Verwerking

Het leren leven met een prothese vereist creativiteit, zegt Zijlstra. ,,Soms denk je dat iets niet gaat lukken, omdat je een prothese draagt. Maar door creatief te denken kun je wel veel voor elkaar krijgen, ook op je werk. Er zijn zoveel oplossingen mogelijk.” Zelf heeft hij een manier gevonden om zijn werk zo goed mogelijk te doen. ,,Ze hebben hier een kuil voor mij gemaakt waar ik in kan staan om protheses aan te meten. Ik kan namelijk niet zo makkelijk laag bij de grond komen.”

Ondanks de obstakels die je tegen gaat komen, moet je altijd die droombaan blijven najagen, zegt Zijlstra. ,,Lukt dat niet, zeg dan tegen jezelf: ik heb in ieder geval alles geprobeerd en ik ga nu iets proberen dat wel werkt. Dat helpt bij de verwerking.”

Mensen zijn creatiever dan ze soms denken, weet Zijlstra. ,,In het begin is een prothese heel vreemd. Je eigen been deed alles automatisch, en nu moet je ineens leren omgaan met een stuk gereedschap. Je moet helemaal opnieuw leren lopen. Maar als je eenmaal weer met twee benen op de grond staat, is dat zo fijn, dat wil je zo snel mogelijk.”

Quote In het begin is een prothese heel vreemd. Je eigen been deed alles automa­tisch, en nu moet je ineens leren omgaan met een stuk gereed­schap Henk Zijlstra

Een leven zonder beperkingen is niet haalbaar als je een prothese draagt. Je zult dingen blijven tegenkomen waar je niet aan mee kunt doen. ,,Ik was altijd heel sportief en hield enorm van schaatsen. Dat kon toen niet meer. Als ik naar schaatsers kijk, dan mis ik het wel. Dan weet ik: ook met een speciale schaatsprothese haal ik nooit dat niveau van vroeger en dat stoort mij.” Zijlstra leerde om te gaan met dit soort teleurstellingen. ,,Je moet jezelf afvragen: laat ik me daardoor belemmeren of ga ik het plezier ergens anders uithalen?”

Hij kan zijn ei helemaal kwijt op de tennisbaan, waar hij graag een balletje slaat vanuit een rolstoel. ,,Sporten is heel belangrijk voor mij. Na een uurtje tennissen is mijn hoofd weer leeg en heb ik weer meer energie. Ook geniet ik van het biertje na afloop in de kantine met mijn tennismaatjes.”

Bedrijven krijgen aanpassingen vergoed

Aanpassingen op de werkvloer hoeven niet eens zo duur te zijn, zegt Ronald van der Zijp, landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen UWV. ,,Toch kan die 1500 euro voor een middelgroot bedrijf best een grote investering betekenen. Dat bedrag kan gelukkig volledig worden vergoed, tenzij er een deel algemeen gebruik aan zit. Daarnaast mag er geen bedrijfseconomisch voordeel van worden genoten.”



Als werkgevers die traplift of die automatische deuren vergoed krijgen, wordt voor hen de drempel weggehaald om personeel aan te nemen met een lichamelijke beperking. zegt Van der Zijp. ,,Nu heeft nog maar 10 tot 15 procent van de werkgevers iemand in dienst met een beperking. Er moeten veel meer banen worden gecreëerd.”



Dat is niet in elke sector even makkelijk, weet Van Zijp. Maar op de plekken waar het wel kan, moeten werkgevers gestimuleerd worden om de keuze te maken. ,,En het moet ook vanuit de werknemer zelf komen.”

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.