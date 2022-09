Henrik sleutelde jaren aan deze app, nu is het een doorslaand succes: ‘Overtreft alle verwachtingen’

Sterrenkok Daniël is nu vuilnisman: ‘Ik was meteen verkocht’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Daniël van der Gragt uit Zwolle kookte de sterren van de hemel op televisie en in sterrenrestaurants. Nu is hij vuilnisman met aandelen.

30 augustus