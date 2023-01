Hij werkt hard, maar toch moet Jordan (48) zijn spaargeld aanspreken: ‘Deze tijd is onwijs zwaar’

Mae (23) haalde hbo-diploma ondanks alle negatieve adviezen van leraren: ‘Ik was te lief voor de havo’

De 23-jarige Mae kreeg op de basisschool te horen dat ze te lief was voor de havo en werd naar de mavo gestuurd. Zelfs na het behalen van haar havo-diploma bleef die uitspraak haar nog lang achtervolgen. Inmiddels heeft ze een hbo-diploma in de pocket en runt ze haar eigen bedrijf. ,,Ik ben uiteindelijk dankbaar hoe dit allemaal is gelopen, want ik heb er één heel belangrijke les van geleerd: laat nooit iemand jouw zwakke punten bepalen.”

