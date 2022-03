‘Hoe langer de reis naar werk, hoe ongelukkiger je ervan wordt’

Thuiswerken heeft een groot voordeel: je hoeft niet meer te forenzen. Ik kan hierover meepraten. Zelf reisde ik vijf jaar lang bijna twee uur naar mijn werk in Den Haag en even zo lang weer terug. 89 werkdagen per jaar kostte me dat! Ik genoot met volle teugen van mijn baan en mijn bankrekening stroomde lekker vol. En ja, misschien zag ik mijn eigen stad zelden bij daglicht en deed ik ’s avonds weinig meer dan tv-kijken, maar ik vond het mijn baan dubbel en dwars waard.

Ondertussen weet ik beter. Onderzoeken laten zien dat mensen aangeven dat ze zich het meest ongelukkig voelen tijdens hun reis naar het werk. Een kwartier reizen is prima, maar elke minuut die je er langer over doet, maakt je minder tevreden over je leven. Wie meer dan een uur reist naar zijn werk, moet 40 procent meer verdienen om even gelukkig te zijn dan wanneer hij niet hoeft te reizen, becijferden psychologen.

Vruchten plukken van thuiswerken

Vooral mensen die normaal gesproken lang in de auto zitten, plukken de vruchten van thuiswerken. Minder verkeersstress en pijnlijke gewrichten, meer tijd om te sporten, te slapen, je familie en vrienden te zien en een gezonde maaltijd te koken. Met een ommetje kom je nog eens iemand tegen en voel je je meer vertrouwd in je buurt.

Toch reizen? Het kan beter. Zo blijken mensen die naar hun werk fietsen gelukkiger en gezonder. Ze hoeven niet in de file te staan, voelen controle over de reis en blijven moeiteloos fit. Moet je te ver reizen voor de fiets, maak de reis dan in elk geval nuttig. Zelf liep ik twintig minuten naar het station, dat compenseerde het zitten een beetje.

Quote Tijdens de lange treinreis had ik altijd een plek bij het raam en verslond ik een boek per week

Tijdens de lange treinreis had ik altijd een plek bij het raam en verslond ik een boek per week. Luister een podcast, plan je dag of pak juist rust of slaap als je dat nodig hebt. Extreem ver reizen maakt hierdoor weer mínder ongelukkig, omdat je tijd kan besteden aan dingen waar je normaal niet aan toekomt.

Niet of nauwelijks forenzen heeft wel een nadeel: je mist de rituele overgang van werk naar privé. Kom je maar niet uit de werkmodus? Misschien dat een nieuw ritueel of een half uurtje in je geparkeerde auto zitten helpt.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.