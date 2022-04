Hoe maak jij deze dag een beetje leuker? ‘Vaak niet zo veel voor nodig’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: je dag leuker maken

De patat liet even op zich wachten. De frietzaak stond vol, er waren veel bestellingen tegelijkertijd en bovendien stond de jongen in zijn eentje boven de frituur én achter de kassa. Voor veel mensen zou dat reden genoeg zijn om in de stress te schieten, dicht te slaan en gejaagd de verschillende taakjes af te raffelen. Nee, dan deze jongen. In plaats van op tilt te slaan verzon hij een list: hij bouwde de friettent om tot een jukebox. ,,Sorry mensen, het is druk dus het duurt ietsje langer”, riep hij door de zaak, ,,Maar heeft er iemand in de tussentijd een favoriet liedje?”

Het echtpaar dat op een bankje naast me zat te wachten vroeg Private dancer aan van Tina Turner, en vertelde trots dat zij daarop gedanst hadden op de avond dat ze elkaar ontmoetten. Daarna vroeg de studente naast me - ze had net een middeltje speciaal besteld - om een van de nummers van Stromae. Dat had het echtpaar dan weer nooit gehoord.

Mensen onder elkaar

Voor ik het wist was iedereen in de frietzaak aan het kletsen over hun favoriete muziek. Het werd oprecht gezellig. Even waren we geen ongeduldig wachtende, individuele consumenten meer, maar mensen onder elkaar, die zich toevallig op hetzelfde moment in dezelfde ruimte bevonden. En dat allemaal omdat de jongen van de snackbar besloot om op een handige manier een ongelukkig moment op te lossen.

Wat de jongen goed had begrepen, is dat er vaak niet eens zo veel nodig is om een werkmoment wat leuker te maken. Je hoeft er vaak alleen maar de vraag voor te stellen: hoe kan ik deze situatie wat plezieriger maken? Met de middelen die je hebt is er vaak al een hoop mogelijk.

Quote In een tijd van volle mailboxen, ‘druk, druk, druk’ en ‘altijd wel iets te doen’ is de aandacht die je over hebt om iets plezierig te maken jammer genoeg schaars

Een gezamenlijke lunch op kantoor is leuker met een bordspel. Een vergadering kan worden opgeleukt door anekdotes uit te wisselen over de missers van de week. Je moet alleen wel de aandacht hebben om er bewust over na te denken. En daar wringt natuurlijk de schoen: in een tijd van volle mailboxen, ‘druk, druk, druk’ en ‘altijd wel iets te doen’ is de aandacht die je over hebt om iets plezierig te maken jammer genoeg schaars.

Sinds de jukebox in de snackbar vraag ik het me regelmatig af: hoe kan ik het vandaag iets leuker maken? Je kunt namelijk altijd wel ergens slingers ophangen - zelfs in een friettent.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.