Hotel betaalt studieschuld van medewerkers: ‘Bij een voltijds dienstverband lossen wij per jaar 5000 euro af’

In de strijd om personeel heeft Postillion Hotels bedacht dat ze nieuwe medewerkers helpen bij het aflossen van hun studieschuld. De nieuwe parttime ontbijtmedewerker die de vestiging in Dordrecht zoekt, kan er bijvoorbeeld gebruik van maken. Voor ieder gewerkt uur maakt Postillion 2,50 euro over naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Algemeen directeur Erik-Jan Ginjaar van de acht vestigingen omvattende hotelketen vroeg eerder dit jaar aan studenten van de Hotel Management School in Maastricht de secundaire arbeidsvoorwaarden van Postillion tegen het licht te houden. Ze kwamen met aanbevelingen om aantrekkelijker te worden voor nieuw personeel.

Studieschuld

,,Ze maakten duidelijk dat de groep 18 tot 26-jarigen zich grote zorgen maakt over hun studieschuld. Daar sta je als je wat ouder bent niet zo bij stil omdat je zelf de basisbeurs kreeg en wat je meer leende renteloos was zonder registratie bij de BKR in Tiel. Sinds 2015 moet alles geleend worden, met rente en krijg je wél een BKR-registratie. Dat maakt het moeilijker om bijvoorbeeld een hypotheek voor een woning te krijgen.’’

Quote We maken het direct over naar DUO onder vermelding van het BSN-num­mer van de medewerker Erik-Jan Ginjaar, Algemeen directeur Postillion Hotels

Daarop is besloten om medewerkers met een studieschuld tegemoet te komen. Zo'n vijftien maken er volgens Ginjaar reeds gebruik van. ,,Bij een voltijds dienstverband lossen wij dan per jaar 5000 euro af. Dat maken we direct over naar DUO onder vermelding van het BSN-nummer van de medewerker. Dit omdat we het niet als een verkapte loonsverhoging willen inzetten.’’

Ook werknemers die al langer in dienst zijn mogen zich melden voor de ‘studieschuldhulp'. In het studiejaar 2023/2024 wil het kabinet overigens het gehate leenstelsel weer afschaffen.

Pensioenregelingen

Momenteel werken er zo'n 325 mensen voor de hotelketen en is men volgens Ginjaar op zoek naar nog zo'n vijftig medewerkers over het hele bedrijf bezien. Ook voor mensen zonder studiezorgen of ouder dan 26 jaar is Postillion Hotels aan de slag gegaan. ,,Voor hen nemen we nu nog eens goed de pensioenregelingen door.’’

