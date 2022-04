‘Iedereen kan wel wat extra begeleiding gebruiken in zijn loopbaan’

60 jaar en zzp’er met een zwaar beroep, zoals Hedo? Zie je dan maar eens te verzekeren

Hedo Maassen werkt keihard met zijn eigen klusbedrijf. En betaalt al jarenlang elke maand een fiks bedrag aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Waar hij nu uit is geknikkerd. Want hij is 60 geworden.

31 maart