Iets meer faillissementen in 2022, maar nog altijd bijzonder weinig door coronasteun

Het aantal faillissementen is in 2022 opnieuw historisch laag gebleven. In totaal zijn vorig jaar 2144 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981. Dat komt mede doordat bedrijven in het begin van 2022 nog gebruik konden maken van coronasteunmaatregelen.

Alleen in 2021 lag het aantal faillissementen nóg lager. Toen gingen 1818 bedrijven failliet. De piek in het aantal faillissementen, 9431 in totaal, werd tijdens de eurocrisis in 2013 bereikt. In vergelijking met 2021 lag het aantal faillissementen afgelopen jaar wel 18 procent hoger.

Aantal stijgt wel

In december 2022 gingen volgens het CBS 34 bedrijven failliet, waarmee het aantal faillissementen voor de vierde maand op rij is gestegen. De afgelopen vier maanden nam het aantal faillissementen volgens het CBS daarmee toe tot het hoogste niveau na mei 2020, maar bleef het relatief laag.

Net als in de voorgaande jaren was de handel in 2022 de bedrijfstak waarin de meeste faillissementen werden uitgesproken, namelijk 428. Daarna volgde de bouwnijverheid met 341. Dat is ook niet zo gek, omdat beide sectoren tot de grootste bedrijfstakken behoren.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen er meer bedrijven failliet dan in 2021. Absoluut gezien was ook de stijging van het aantal faillissementen het sterkst in de handel, gevolgd door de industrie. In de detailhandel en de groothandel was ook sprake van een toename. De autohandel noteerde een kleine daling.

In driekwart van alle provincies zijn in 2022 meer bedrijven failliet verklaard dan in 2021. Het grootst was de stijging in Zuid-Holland met 94 bedrijven. In beide provincies Noord-Holland en Noord-Brabant was de toename 93. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland telden de meeste faillissementen, maar ook de meeste bedrijven.

