Imagoschade op de werkvloer: schuld bekennen of niet?

Na een leugen over de formatie heeft de reputatie van premier Rutte een flinke deuk opgelopen. Soortgelijke incidenten doen zich natuurlijk ook op het werk voor; iemand maakt een fout (klein of groot), liegt daarover en het komt uit. Hoe gaan we om met blunders, en moet je eigenlijk schuld bekennen? Experts vertellen.

Blunders op het werk gebeuren aan de lopende band, volgens imago-deskundige Frank Peters. Zijn bedrijf Virtus Cummunications is gespecialiseerd in reputatiemanagement. Fouten maken doet iedereen, maar in hoeverre je de goodwill van collega’s verliest, heeft te maken met een aantal factoren. Ten eerste de complexiteit van de fout. ,,Een fout met grote impact voor de organisatie heeft meestal ook op grote schaal consequenties voor het vertrouwen. Daarom maakt een ceo ook vaker een fout met grote gevolgen dan een persoon die verantwoordelijk is voor de koffie’’, illustreert hij.

Of collega’s zich kunnen vinden in de gemaakte fout, speelt ook een rol, volgens Peters. ,,In het geval van fraude of een Metoo-beschuldiging hebben mensen weinig begrip’’, vertelt Peters. ,,Daarnaast zijn eerdere ervaringen van groot belang. Als jij altijd aan de verwachtingen van de organisatie hebt voldaan, bouw je een soort airbag op. Wie een goede reputatie heeft, wordt eerder vergeven door collega’s.’’ Iemand als Rutte had lange tijd het vertrouwen van het publiek en de Tweede Kamer, al zal hij nu open kaart moeten spelen om dat terug te winnen, verwacht Peters.

Schuld

Na het maken van een fout op het werk, hebben medewerkers bijna altijd de keuze: ga ik het zeggen of niet? ,,Net als Rutte. Hij kon meteen met de billen bloot of pas na het uitlekken van de opgevraagde documenten. Ik weet niet of hij gelogen heeft, maar mocht dat zo zijn, is hij nog steeds in de ontkenning”, vertelt Peters, refererend naar de ‘ik heb er geen actieve herinneringen aan’-uitspraak.

Organisatiepsycholoog & teamcoach Elsbeth Tramper van Drietact advies, coaching & training weet uit ervaring dat mensen meestal zwijgen. ,,De natuurlijke neiging van mensen is om te ontkennen’’, vertelt Tramper. ,,Waarom? Meestal om de eigen positie veilig te stellen. Fouten maken én toekennen is iets wat wij heel lastig vinden. Naarmate het aantal beschuldigingen toeneemt, trekken leiders of medewerkers het defensieschild van liegen steeds verder op. Het is allemaal hartstikke menselijk, maar het werkt vaak averechts. Uiteindelijk gaat het om de vraag: wiens belang dien ik als ik lieg? Als het antwoord op de vraag is dat van jezelf dan heb je open te zijn.’’

Quote De natuurlij­ke neiging van mensen is om te ontkennen. Fouten maken én toekennen is iets wat wij heel lastig vinden Elsbeth Tramper

Opties

Bekentenissen komen vaak te laat of zijn niet welgemeend. ,,Medewerkers hebben vaak spijt van de ontstane onrust, maar niet van de eventuele fouten die ze gemaakt hebben’’, vertelt Peters. Zijn advies is dat als je een fout hebt gemaakt met consequenties voor de organisatie (hoe klein ook), je zorgt dat jij als eerste het slechte nieuws naar buiten brengt. Het bekennen is altijd de beste optie.

Als de fout openbaar is gemaakt, voordat jij het hebt bekend, is de situatie stukken lastiger, volgens Peters. ,,Het probleem is dan dat je de situatie niet meer kunt ‘framen’ zoals jij zelf wenst. Vaak zul je dieper door het stof moeten.’’ Hij adviseert zo snel mogelijk met een bekentenis en excuses te komen. Vervolgens moet je compensatie aanbieden en met concrete stappen komen hoe je de situatie wilt aanpakken en de gedupeerde klanten of collega’s gaat helpen. Dat is in zo’n geval het minste wat je kunt doen.

Vertrouwensbreuk

Een vertrouwensbreuk is snel gecreëerd als iemand niet voldoet aan de overtuigingen binnen een groep, weet Tramper. ,,Iedere organisatie kenmerkt zich door zijn eigen normen en waarden. Als de heersende norm eerlijkheid is, wat binnen de meeste organisaties gepretendeerd wordt, en je gaat die norm te buiten is de kans dat de groep zich van je afkeert. Mensen zijn groepsdieren; ze versterken elkaar in wat wel en niet hoort.’’

In de praktijk ziet Tramper in organisaties twee effecten ontstaan. Enerzijds het zwarte schaap-effect, dat betekent dat de groep afstand houdt van een collega die afwijkend gedrag vertoont. Anderzijds is er het iemand beschuldigen van alle gemaakte fouten, al dan niet terecht. ,,De functie daarvan is dat we de frustratie niet bij onszelf hoeven te zoeken, maar alles op iemand anders kunnen afschuiven. Dat voelt vaak beter dan zelf de verantwoordelijkheid nemen.’’

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.