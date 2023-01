In 14 jaar stegen de lonen niet zo hard, maar de inflatie ging nóg harder

De cao-lonen zijn vorig jaar met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2021. Dat is de grootste toename sinds 2008, maar de inflatie was nóg hoger.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het laatste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen zelfs 3,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zo’n stijging was in twintig jaar niet voorgekomen.

Maar die klinkende cijfers betekenen slechts dat de koopkrachtdaling wordt gedempt. In de eerste elf maanden bedroeg de stijging van de consumentenprijzen – de inflatie – 10 procent, waardoor de loonstijging geheel vervliegt. Dinsdag komt het CBS met nieuwe inflatiecijfers en die zullen naar verwachting iets gunstiger zijn. Energie en brandstof bijvoorbeeld werden goedkoper, maar de inflatie zal de loonstijging nog steeds ruim overstijgen.

Dat was vorige maand nog reden voor president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank om voor grotere loonstijgingen te pleiten. Bedrijven maken genoeg winst om dat te betalen, betoogde hij.

Niet iedereen kreeg een hoger loon. Wie onder een lopende cao valt, ontving hooguit een paar procent meer. Terwijl in nieuwe cao’s, zoals voor het personeel van academische ziekenhuizen en NS, sprake is van rond de 10 procent stijging.

Ambtenaren

Acht op de tien werknemers vallen onder een cao. Vorig jaar kregen vooral ambtenaren er veel bij: gemiddeld 4,1 procent. In 2021 was de loonstijging bij de overheid met 1,9 procent overigens het kleinst.

Het onderwijs was koploper met een stijging van de cao-lonen van 5,2 procent. In het laatste kwartaal was dat zelfs 7 procent. De stijging in het onderwijs komt onder andere doordat de lonen in het primair en het voortgezet onderwijs zijn gelijkgetrokken.

In de bedrijvensector bedroeg de gemiddelde stijging 3 procent, met uitschieters in transport en logistiek (4,6 procent). In landbouw, bosbouw en visserij stegen de lonen het minst: 2 procent.

De cao-loonontwikkeling is met ingang van dit jaar een factor bij het vaststellen van de maximaal toegestane huurverhoging in de vrije sector.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: