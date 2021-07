In dit asiel van Fem mag je niet zomaar adopteren: ‘Wil eerst weten of een plant bij iemand past’

Georgios heeft huurschuld van 112.000 euro, maar het pand dat hij huurt is al jaren zo lek als een mandje

13 juli Restaurant Oregano in Nieuwegein, het Griekse restaurant in CityPlaza waarvan de vloer helemaal omhoog is gekomen, moet het winkelcentrum ruim 112.000 euro huurachterstand betalen. Dat vindt Wereldhave, het bedrijf achter CityPlaza. Daarom volgde er maandag een kort geding in de rechtbank in Utrecht.