Is dit het slechtste advies wat je een werkzoekende kan geven?

succesvol solliciteren‘Niet geschoten is altijd mis’ is een waardeloos advies voor sollicitanten, vindt recruiter en sollicitatietrainer Jesse Geul. Ben je op zoek naar werk, dan is het belangrijk om eerlijk naar jezelf te kijken en je kansen goed in te schatten. ‘Je hoeft niet de beste te zijn om aangenomen te worden; je moet alleen het beste solliciteren.’

Het probleem is dat er bijna niemand meer durft te zeggen dat iets niet realistisch is, stelt Geul. ,,Niemand wil die dream crusher zijn. Het is ook niet populair om te zeggen dat iets niet kan, gemeten aan het aantal likes op sociale media. Maar het grootste bezwaar is denk ik dat niemand de gebeten hond wil zijn. Stel je voor dat het wel lukt, dan ben jij degene die geen vertrouwen had in hem of haar. Dan had je het fout en ben je nog een eikel ook.’’

Vandaar dat Geul om zich heen een hoop mensen het advies ‘niet geschoten is altijd mis’ hoort geven. ,,Veilig, feitelijk correct, maar niemand heeft er iets aan’’, meent Geul. ,,Het is eigenlijk niet eens advies, het is een gezegde verpakt als advies, vrij van elke verantwoordelijkheid en consequentie. Op die manier laat je het slechte nieuws over aan iemand anders en kan je daarna zelfs nog counteren met de dooddoener: volgende keer beter.’’

Beste sollicitant

Degene die uiteindelijk aangenomen wordt, is niet per se de beste persoon voor de baan. ,,Degene die het meest geschikt is voor de baan, is niet altijd de beste sollicitant, en vice versa.’’ Ook kandidaten die een streepje voor hebben wat betreft werkervaring en opleiding zullen moeten blijven werken aan hun sollicitatieskills. Geul: ,,Je moet uiteraard wel geschikt zijn voor de baan, maar de realiteit is dat op elke vacature meerdere geschikte kandidaten reageren. En je hoeft dus niet de beste te zijn om aangenomen te worden; je moet alleen het beste solliciteren. En dat kun je leren.’’

Quote Ik kom dagelijks cv’s tegen van mensen die onbewust de plank volledig misslaan Jesse Geul, recruiter en sollicitatietrainer

Roept dit idee weerstand bij je op? Zou het volgens jou altijd om de inhoud moeten gaan en niet om de vorm? Dan heeft Geul slecht nieuws voor je. ,,Dan val je waarschijnlijk in de categorie sollicitanten die het relatief slecht doen. Mensen met deze instelling blijven naar solliciteren kijken als: dit ben ik, take it or leave it. Maar dat werkt niet.’’

Waarom niet? Geul: ,,Zo’n selectiecommissie wil wel de beste kandidaat voor de baan, alleen heeft die commissie geen flauw idee wie jij bent. Dus als jij jezelf niet goed kunt laten zien, kunnen ze nooit een goed beeld vormen.’’

En dat is precies wat de beste sollicitant wel snapt. ,,Die begrijpt dat hij of zij zich moet verplaatsen in de ander om als beste uit de procedure te komen. Wat wil de selectiecommissie weten? Hoe kan ik haar helpen met het maken van haar beslissing? Hoe zorg ik dat ik mijzelf zo goed mogelijk presenteer? Sollicitanten die deze vragen stellen, hebben meer kans van slagen.’’

Hele proces

Dit heeft dus niks te maken met of iemand er leuk uitziet of niet, of dat iemand een gladde babbel heeft, benadrukt Geul. ,,Dit heeft te maken met een resultaatgerichte instelling en bijbehorende voorbereiding, van cv tot sollicitatiegesprek. Ik kom dagelijks cv’s tegen van mensen die onbewust de plank volledig misslaan. Ze missen cruciale informatie, informatie die de andere kant nodig heeft om een goed beeld te vormen.’’

Quote Vraag aan de manager of recruiter wat je kansen zijn. Wees niet te lief voor jezelf en vraag goed door Jesse Geul, recruiter en sollicitatietrainer

Je mag de lat hoog leggen, maar wees realistisch in hoe hoog precies. ,,The sky is the limit, tot op zekere hoogte. Maar zonder realistische kijk blijft het een droom en kan iemand hier onnodig veel tijd aan verspillen. Van de jaarlijks miljoenen sollicitaties die de deur uit gaan, is minimaal de helft kansloos.’’ Die moeite hadden de sollicitanten beter aan iets anders kunnen besteden.

Om te weten of het zin heeft te solliciteren op een baan, hoef je maar een ding te doen. ,,Bel voordat je solliciteert. Vraag aan de manager of recruiter wat je kansen zijn. Wees niet te lief voor jezelf en vraag goed door. Neem geen genoegen met het antwoord ‘niet geschoten is altijd mis’. Want de harde realiteit is altijd beter dan valse hoop.’’

