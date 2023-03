Jan (22) stopte met zijn studie, nu is hij de baas van goedlopend kaasbedrijf

Nagelsa­lons schieten als paddenstoe­len uit de grond: ‘Leuk beroep waarmee je goed je brood kan verdienen’

Op zoek naar een manicure of hippe kunstnagels? Keuze genoeg want het aantal nagelstylisten is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen in het Groene Hart. Mede dankzij de grote invloed van sociale media, zoals Instagram en TikTok. ,,Het is een leuk beroep. Je kunt er goed je brood mee verdienen.”