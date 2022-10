Jan van de Gamma haalt alles uit de kast in zoektocht naar nieuw personeel: hij ‘kloont’ zichzelf

Meis­je-meis­je Lotte verbaast iedereen met deelname aan De Bodyguard: ‘Ben stoerder dan ik eruit zie’

Wie haar alleen maar kent als de eigenaresse van een beautysalon in Montfoort, sloeg misschien wel steil achterover toen ze ineens te zien was op televisie en oog in oog stond met vechthonden. Lotte Veenbrink (38) doet mee aan het televisieprogramma De Bodyguard. ,,Ik wilde ook mijn stoere kant laten zien.”

17 september