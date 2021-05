Jobcoach Brenda (24) helpt hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking aan een baan

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Brenda Buijs (24), jobcoach bij Stichting Studeren & Werken Op Maat (Swom).

Wat doe je precies?

,,Ik ben jobcoach bij Stichting Studeren & Werken Op Maat, een stichting die zich inzet voor hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking. Dat kan zowel een lichamelijke als een geestelijke beperking zijn. Ons doel is hen te begeleiden naar een duurzame baan. We werken hierin samen met verschillende werkgevers, onze partners, om dit voor elkaar te krijgen.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

,,Mijn werkdag is redelijk divers en nooit hetzelfde en vaak volgepland met meetings. Soms met collega’s over waar een kandidaat geplaatst kan worden, of met een partner om te kijken welke profielen bij hen aansluiten, maar het kan ook zijn dat ik diverse intakegesprekken voer. Tijdens zo’n intake kijk je waar iemands kwaliteiten liggen, wat voor werkervaring iemand al heeft en wat er nodig is om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Vervolgens stellen we samen een persoonsprofiel op dat we aan onze partners voorleggen.”

Hoe ben je hier begonnen?

,,Nadat ik mijn studie toegepaste psychologie afrondde, werkte ik als planner en recruiter bij een commercieel bedrijf en was ik nog erg zoekende welke kant ik op wilde. Bij toeval zag ik dat een oud-studiegenoot op social media iets postte over Stichting Swom. De stichting sprak me heel erg aan en toen ik ontdekte dat er een vacature openstond als jobcoach werd ik helemaal enthousiast. Ik werk hier sinds januari met veel plezier.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

,,Ik vind vooral de diversiteit aan mensen in mijn baan interessant. Van partners tot young professionals; elk gesprek is anders en daardoor leerzaam. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking een stem hebben in de maatschappij en in deze baan kan ik die groep helpen en ondersteunen, dat geeft mij veel voldoening. Als jobcoach ben je toch een soort schakeltje in de keten die er met anderen aan bijdraagt dat iemand op de juiste plek terechtkomt.”

En wat is minder leuk?

,,Ik ben in coronatijd aangenomen en merk dat ik het geregeld mis om collega’s, de jongeren en onze partners in het echt te zien. Het echt contact maken, verbinding zoeken en creëren is soms een grotere uitdaging online. Ik kijk er erg naar uit als we straks weer real-life gesprekken mogen voeren.”

Wat moet je in huis hebben om een goede jobcoach te zijn?

,,Ik denk dat veel verschillende mensen deze rol heel goed zouden kunnen vervullen en dat er niet één type mens bestaat die hier geschikt voor is. Binnen onze stichting zie ik dat ook; de jobcoaches zijn heel divers, elke coach heeft eigen talenten die hij inzet om bij te dragen aan iemands ontwikkeling. Het belangrijkste is dat je als coach de tijd neemt en echt luistert naar wat de ander te zeggen heeft om vervolgens te kijken wat iemand wil en waar mogelijkheden zijn.”

Is dit werk iets wat je vroeger al wilde doen?

,,Nee, ik wilde vroeger CliniClown worden, en mensen blij maken. Op de middelbare school wist ik op een gegeven moment dat ik de sociale kant op wilde, maar waar ik precies zou stranden wist ik niet. Wel heeft het werken met minder zelfredzame doelgroepen mij altijd aangetrokken. Het geeft mij enorm veel voldoening om door middel van mijn werk er voor een ander te kunnen zijn.”

