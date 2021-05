Jonge ondernemers over hun bedrijf: ‘Je hoeft niet tien jaar te wachten op een goed idee’

Verschuren en Bos zijn twee van de zes jongeren die ondernemersuitdagingen bespreken in de podcast Je Business de Baas, een samenwerking tussen de KVK en YoungOnes. Wat hen betreft is het praten met andere jongeren met een eigen bedrijf een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. ,,Samen sparren helpt ontzettend”, zegt Verschuren. ,,Maar het is ook fijn als ze je tips kunnen geven. Zo kom je erachter dat het er bij veel ondernemers wel op lijkt dat ze alles helemaal voor elkaar hebben, maar dat ook zij maar wat doen.”

Avontuur

Bos en Verschuren wisten altijd wel dat ze ooit voor zichzelf aan de slag zouden gaan. ,,Het heeft iets avontuurlijks”, zegt Bos. ,,Ik heb de smaak te pakken gekregen toen ik een half jaar in Zuid-Afrika aan een inzamelingsactie heb gewerkt voor kansarme kinderen. Het aanpakken dat daarbij kwam kijken, sprak me enorm aan. Ik was in contact met allerlei bedrijven, je maakt je eigen beslissingen en ik kreeg steeds meer kleine succeservaringen. Het resultaat dat we uiteindelijk behaalden gaf een goed gevoel. Ik merkte dat ik het leuk vind om met het totaalplaatje bezig te zijn.”

Quote Het leuke aan jong ondernemen is dat mensen je ook echt wat gunnen Jos Bos, Jobi Satésaus

Toen hij thuiskwam van zijn project in Zuid-Afrika kwam een idee bij Jos bovendrijven. ,,Een paar jaar daarvoor was ik in een oud fotoalbum een familierecept voor satésaus tegengekomen”, vertelt hij. ,,Voor die tijd wisten we wel welke ingrediënten in de saus zaten, maar achter de exacte hoeveelheden waren we nooit gekomen. Toen we het precieze recept volgden wist ik: deze smaak ben ik nog nooit in een potje tegengekomen. In maart 2020 ben ik begonnen met de productontwikkeling. Sinds afgelopen december ben ik actief begonnen met het verkopen van de satésaus. Inmiddels is Jobi op 27 verkooppunten in Limburg en Noord-Brabant te vinden.

Van afstuderen naar ondernemen

Bij Verschuren begon het ondernemerschap te lonken toen ze tijdens haar studie Food and Innovation stuitte op een belangrijk afstudeeronderwerp. ,,Allergie is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem”, zegt ze. ,,De World Health Organization (WHO) schat dat binnen nu en 2050 de helft van de wereldbevolking ten minste één allergie heeft.” Met dit gegeven in haar achterhoofd ontwikkelt ze een platform waarmee mensen met informatie en hulpmiddelen hun allergie in de kiem kunnen smoren.

Quote Ik ben een denker en ik herinner mezelf er nu dagelijks aan om vooral te dóén Yara Verschuren, FA*K! First Aid Allergy Kit

Een allergeen is vaak de druppel die de emmer doet overlopen, legt ze uit. ,,Er spelen ook andere factoren een rol bij een allergische reactie, zoals voeding en stress.” Tijdens haar onderzoek naar het onderwerp merkte ze al dat er behoefte is aan hulp bij allergieën. Van meerdere mensen kreeg ze berichten met het verzoek of ze hier ‘alsjeblieft iets mee kon doen’. ,,Een allergoloog zei zelfs dat ik de eerste ben die hier op deze manier mee aan de slag gaat. Toen ook de opleiding me tijdens mijn tussentijdse beoordeling vroeg of ik dit door zou willen zetten als onderneming heb ik de knoop doorgehakt.”

Gunfactor

Ook Bos heeft niet te lang nagedacht over de beslissing om een eigen bedrijf te beginnen. ,,Ik ben van mening dat je als ondernemer niet tientallen jaren hoeft te wachten totdat je een goed idee hebt”, vertelt Bos. ,,Zolang het idee maar dicht bij je staat.” Dit is een instelling die hij en Verschuren gemeen hebben. ,,Je bent er nooit écht klaar voor om te beginnen, je moet het gewoon gaan doen.”

Jong beginnen met een eigen bedrijf heeft ook zeker zijn voordelen, zegt Bos. ,,Het leuke aan jong ondernemen is dat mensen je ook echt wat gunnen”, zegt hij. ,,Laat vooral aan veel mensen zien dat je een goed idee hebt en presenteer je werk goed. Zolang anderen zien dat je je best doet krijg je vaak ook de kans.” Deze aanpak heeft Bos al veel gebracht. ,,Supermarkten en zelfs ondernemers uit andere branches denken met me mee”, legt hij uit. ,,Dit heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ik niet alleen in een supermarktschap terechtkwam, maar ook een extra plaats in de winkel kreeg.”

De grootste uitdaging vindt Verschuren de twijfel die bij het zelfstandig zijn komt kijken. ,,Ik loop vooral tegen mezelf aan”, vertelt ze. ,,Dat je soms alleen op je kamertje zit en denkt: kan ik dit allemaal wel? Dan is dat netwerk om je heen extra belangrijk. Daar kun je mee sparren en zij kunnen je uit een dipje trekken wanneer dat nodig is. Als ondernemer ben je alleen, maar sta je er nooit alleen voor. Ik heb ook een businesscoach in de arm genomen, daar heb ik ontzettend veel aan gehad.” Een van de belangrijkste lessen die Verschuren heeft geleerd is dat ze zelfvertrouwen mag hebben. ,,Ik ben een denker en ik herinner mezelf er nu dagelijks aan om vooral te dóén”, zegt ze. ,,Uiteindelijk moet je vooral vertrouwen hebben in jezelf.”

