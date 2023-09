Jongeren kunnen niet meer tegen stress? Ze hebben gewoon een hoop stress te verduren

column Boosheid ongepast op werk? ‘Vaak juist een terechte reactie op onrecht’

Boosheid is een emotie die zelden wordt verwelkomd. Hoe geïrriteerd we ook zijn, we houden ons in. Zeker op het werk waar we ons ‘professioneel’ moeten gedragen. Zonde, zegt psycholoog Thijs Launspach, want onze boosheid kan ons ook op veel manieren helpen.