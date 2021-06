Kevin kan toveren met ballonnen en maakt er metershoge boeketten mee

Vaderdag Zij runnen samen met hun vader een bedrijf: ‘Het voelt zo vertrouwd’

20 juni Waarschijnlijk zet jij je vader vandaag op Vaderdag in het zonnetje maar spreek je hem niet elke dag. Deze zoon en dochter wel. Lotte en Sybe runnen met veel plezier samen met hun vader een bedrijf. Hoewel zo’n samenwerking af en toe wat strubbelingen oplevert, zien de duo’s er vooral de voordelen van in. ,,De band is onvoorwaardelijk, je hebt veel voor elkaar over.”