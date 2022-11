Kleine bedrijven in de knel door hoog ziekteverzuim en gebrek aan personeel

Een kwart van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft het ziekteverzuim het afgelopen jaar zien toenemen. Twee derde van de mkb’ers geeft aan dat de toegenomen werkdruk door een tekort aan personeel daar de oorzaak van is. Dat blijkt uit de BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door Ipsos onder vierhonderd mkb-bedrijven.

Afgelopen week luidde arbodiensten de noodklok vanwege het aantal burn-outs veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Een op de zeven werknemers kampte in 2021 met burn-outklachten, bleek uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Bijna 520.000 werknemers noemden de werkdruk als belangrijkste reden van hun afwezigheid.

Interpolis concludeert dat het verzuim onder werknemers 78 procent hoger is in dezelfde periode voor de coronacrisis. Dat is niet alleen maar kortdurend verzuim door bijvoorbeeld een virus- of coronabesmetting, laat de BedrijvenMonitor zien. Bijna een kwart van deze ondernemers geeft aan dat er meer langdurend verzuim is, met werkdruk als een van de grootste oorzaken.

Vicieuze cirkel

Tel daar een krappe arbeidsmarkt bij op en de gevolgen spreken voor zich, zegt René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis. ,,Werkdruk kun je oplossen met nieuw personeel, maar veel ondernemers hebben daar de financiële middelen nu niet voor en nieuwe mensen zijn daarnaast ook moeilijk te vinden. Dat zorgt voor nog meer werkdruk en stress bij de overgebleven medewerkers en dat kan uiteindelijk tot nog meer verzuim leiden.”

Veel ondernemers nemen maar wat minder werk aan om de werkdruk te verlagen of sluiten de zaak een dag in de week extra. Voets: ,,Dat zag je natuurlijk al bij restaurants, om maar te voorkomen dat het bestaande personeel uitvalt en ze nog verder van huis zijn.”

De helft van de ondervraagde mkb’ers geeft aan niet te weten wat ze moeten doen om verzuim te voorkomen. ,,We zien dat ondernemers er sowieso weinig bij stil staan. Ze kijken vooruit en staan daardoor minder stil bij mogelijke bedreigingen. Daar ben je ook ondernemer voor. Maar de omvang van het verzuim is enorm en we stevenen af op nog hogere verzuimcijfers. De krapte op de markt houdt daarnaast nog wel even aan.”

Dit is volgens Voets het moment om in actie te komen. ,,Op een aantal dingen heb je weinig grip als ondernemer. Aan de krapte en een volgende coronagolf kun je weinig doen. Maar vermoeidheid, spanning en prikkelbaarheid bij werknemers, dat kun je wel voorkomen.”

Preventieve check

Het begint bij weten wat er eigenlijk speelt binnen je organisatie, zegt Voets. ,,Is de werkdruk inderdaad hoog, kijk dan hoe je die weg kunt nemen. Veel kinderdagverblijven komen momenteel in de knel. Maar veel medewerkers moeten ook administratieve taken doen, leerkrachten lopen precies tegen hetzelfde aan. Bedrijven zouden kunnen kijken hoe ze deze taken over al het beschikbare personeel kunnen verdelen. Daarmee neem je behoorlijk wat druk weg.”

Of laat de bedrijfsarts een preventieve check doen bij je personeel. ,,Die hoef je niet pas in te schakelen als er al verzuim is. Wat ook helpt is een levenscoach die werknemers kan helpen hen weer in balans te krijgen. Of laat je adviseren door ervaren verzuimcoaches, die herkennen de gevaren en kunnen verzuim helpen bespreekbaar te maken op de werkvloer. Het is een behoorlijke investering, maar verzuim moeten bekostigen is een stuk duurder.”

