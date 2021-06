Kristian (44) begon bij de administratie, maar werd uiteindelijk de directeur van dit familiebedrijf

Ondernemen­de Ilyas (12) knapt tuinen op en inspireert leeftijdsgenootjes: ‘Later wil ik mijn eigen tuinbe­drijf’

5 juni Hij is inmiddels een graag geziene gast van veel tuinen in Den Haag: Ilyas Demir (12). Sinds een aantal weken gaat hij de huizen in zijn wijk langs om mensen zijn diensten aan te bieden. De voortuin van Ming Faraz Khan was een van de gelukkigen. Hij is zo geraakt door het ondernemerschap, dat hij er een bericht over op LinkedIn plaatst, wat een mooi balletje liet rollen.