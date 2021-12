Lange rijen bij prikposten, maar tientallen GGD-medewerkers voelen zich aan de kant gezet

excuusbrief Topman door het stof na massaont­slag via Zoom: ‘Ik heb geblunderd’

De topman van de Amerikaanse online hypotheekverstrekker Better.com heeft excuses aangeboden voor het massaontslag in een Zoom-vergadering. Hij heeft 'veel spijt’ dat hij het op die manier bekendmaakte en erkent dat hij heeft ‘geblunderd’. Dat schrijft hij in een brief aan zijn werknemers.

