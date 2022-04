Lastig probleem? Kijk een grappig dierenfilmpje

Bij elke vergadering werd steevast een schaal met koekjes geserveerd, zo deden ze dat in dat bedrijf. Toen ik daar werkte braken er dus donkere tijden aan voor mijn gewicht, maar er was ook een lichtpuntje. Dit dagelijkse cadeautje maakte me misschien wel creatiever.

Dat zit zo: eind vorige eeuw deed psycholoog Alice Isen van Cornell University onderzoek naar hoe emoties je creativiteit beïnvloeden. Wanneer we aan creatieve mensen denken, dan denken we wel eens dat ze een slechte jeugd hadden, of sowieso erg hebben moeten zwoegen in hun leven. Maar Isen ontdekte dat mensen juist creatiever worden bij een goed humeur.

Iemand opvrolijken kan al met een klein gebaar. Isen liet mensen grappige filmpjes zien of wat kleingeld vinden. Volwassen artsen schoof ze zakjes snoep toe en prompt stelden ze nauwkeurigere diagnoses, alleen maar omdat ze een klein blijmakertje hadden gekregen.

Bomen én het bos

Van negatieve emoties was al bekend dat ze ons helpen bij gevaar. Ze vernauwen onze aandacht zodat we ons helemaal kunnen richten op overleven. Positieve emoties doen het tegenovergestelde, ze zorgen dat je je openstelt. Psycholoog Barbara Fredrickson noemt dit de ‘broaden-and-build’-theorie. Zoals een bloem die zich ontvouwt bij zonlicht om meer licht op te vangen, zo sperren mensen hun geest meer open als ze in een goed humeur zijn. Ze ontdekte dat mensen meer naar het grotere geheel kijken, wanneer ze positieve emoties ervaren. Ze zien de bomen én het bos.

Juist dit ontplooien en bouwen is goed voor onze ontwikkeling, denkt Fredrickson. Wanneer we ons goed voelen gaan we op zoek naar meer verbinding met anderen, naar interessante weetjes en zoeken we activiteiten waardoor we ons nog beter gaan voelen. Zonder positieve gevoelens waren onze voorouders nooit nieuwsgierig geweest naar iets nieuws en zaten we nu nog te schuilen in onze grot voor mogelijk gevaar.

Heb je iets complex op te lossen? Zoek dan naar iets om jezelf op te vrolijken. Haal je een heel fijne herinnering voor de geest, kijk een grappig filmpje van babypanda’s of zorg voor wat fijne foto’s of plaatjes op je werkplek. Koekjes eten raad ik af. Uit het onderzoek met de artsen bleek dat het positieve effect kwam door het kríjgen van zoetigheid en niet door het opeten ervan. Wist ik veel.

