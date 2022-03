‘Leidinggevende moet kunnen zeggen dat iemand te dik is en te weinig beweegt’

Het gebeurt te weinig dat een leidinggevende met een medewerker het gesprek aangaat over zijn gezondheid, vindt Arbo Unie, de dienst die bedrijven helpt bij het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.



In een onderzoek dat de organisatie recent liet uitvoeren onder ruim vierhonderd bedrijven en duizend werknemers zegt bijna de helft van de werkgevers nooit met hun personeel te spreken over het belang van voldoende beweging of gezonde voeding. In de perceptie van de werknemers gebeurt dat nog sporadischer: bijna acht op de tien zegt dat het onderwerp nooit wordt aangesneden.