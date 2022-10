Leslie (26) opent bakkerszaak ondanks torenhoge gasprijzen: ‘Tof als mijn gebak straks in horeca ligt’

Door burn-out zegde advocate Tlalit (44) haar baan in New York op, nu maakt ze chocola

Een advocatenleven in New York City, of dat van een chocolatier aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag? Tlalit Packer (44) koos vol overtuiging voor het laatste nadat ze een burn-out kreeg na jaren rennen en vliegen in Manhattan. En daar heeft ze nog geen dag spijt van.

17 oktober