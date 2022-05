Mag je werkgever loon inhouden als je je ziek meldt? Dit zijn de regels voor ziekteverzuim

Als mensen, vanwege een ziekte, niet in staat zijn om te werken is er sprake van ziekteverzuim. Wanneer dit verzuim een paar dagen duurt, dan valt het onder kortlopend ziekteverzuim, zegt René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om een griep of zware verkoudheid.” Bij langlopend verzuim gaat het over een periode van een aantal maanden of jaren. ,,Denk bijvoorbeeld aan een burn-out of een ziekte zoals kanker.’’