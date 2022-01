Marieke (37) versleet tien werkgevers in 15 jaar tijd: ‘Ik ga weg als ik het niet leuk vind’

Johan Goossens deed er maanden over die man te ontslaan: 'Kreeg er buikpijn van’

Hij was afwasser, docent, poffertjesbakker en bracht facturen rond. In zijn boek Met mensen werken schrijft cabaretier Johan Goossens (39) over bedrog, rivaliteit, liefde en gênante situaties op de werkvloer. ‘Omgaan met collega’s is niet makkelijk.’

15 januari