Medewerkster rechtbank na 19 jaar ontslagen, neusde in vertrouwelijke gegevens van haar buren

Hoge golven of niet, door Jans loopbrug kunnen mensen op zee altijd veilig overstap­pen

19 juni Jan van der Tempel (47) bedacht een machine waarmee je op volle zee stabiel kan overstappen. Vanuit Rotterdam maken deze Ampelmann-loopbruggen furore over de wereld, want voor windmolenparken tussen de golven is deze vinding van essentieel belang.